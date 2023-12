Manuel Turizo gareggia con Mariah Carey, Cher ed Elton John a Natale

Sebbene Mariah Carey non sia cambiata come Regina del Natale in tutto il mondo, nel 2023 sono molti gli artisti che si uniscono alla causa festiva con nuove uscite o canti natalizi, vedi star latine come Manuel Turizo, e figure “indipendenti” come gli Eels e i Veterani come Elton John. E condividi.

All’età di 77 anni, la cantante americana ha provato il genere per la prima volta nella sua vita con un album intitolato “Christmas”, il primo con nuove canzoni da quando ha pubblicato “Closer to the Truth” 10 anni fa.

Il loro set presenta una canzone firmata da Sarah Hudson, autrice di “Levitating” e “Physical” di Dua Lipa. Si tratta di “DJ Play a Christmas Song”, che, arrivando in cima alla classifica dei download digitali statunitensi per le canzoni in stile dance, ha reso Cher la prima donna a raggiungere il numero 1 in sette decenni diversi.

Da parte sua, Elton John ha sfruttato il cinquantesimo anniversario del suo classico del 1973 “Step into Christmas” per pubblicare un EP con sette brani che include gran parte della produzione natalizia che l’artista ha scritto con il più recente inseparabile Bernie Taupin. Anni. .

Eccoli “it!” Lui! Lui! (Who’d Be a Turkey at Christmas)”, che era il lato B di quel 73esimo singolo, insieme a “Calling it Christmas” con Joss Stone o alla canzone contro la guerra “All Quiet on the Western Front”, fu pubblicato come parte dell’album “Jump up!” (1982) che, dopo la sua uscita alla vigilia di Natale di quell’anno, fu definito dagli inglesi “il singolo meno venduto nella storia della registrazione audio”.

Allo stesso modo, il connazionale Sam Smith è ricorso alla formula di raccogliere in un EP la sua scarsa produzione pensata per queste date, nello specifico quattro brani: “The Lighthouse Keeper”, “Palace”, “Night Before Christmas” e la sua versione di “Have Yourself”. Buon piccolo compleanno. Rock e jazz Bon Jovi con Gregory Porter.

Altri che hanno precedentemente sviluppato la gamma di queste canzoni sono i rocker Bon Jovi. Sia come band che con il loro leader solista, quest’anno si aggiungono a precedenti reinterpretazioni come “Christmas All Over Again” di Tom Petty e l’inedito “Christmas Is not Christmas” di quest’anno.

“È una canzone che ho scritto sulla famiglia, e sulla sensazione che il Natale non è davvero Natale senza di te, e che può riportare alla mente tanti ricordi per le persone; mi è piaciuto cambiarla e sapere che grazie a te, Natale è Natale. ” Jon Bon Jovi ha annunciato questo taglio, che è stato recentemente registrato a Nashville.

Manuel Turizo, autore del successo mondiale “La Bachata”, quest’anno ha acceso le luci del Rockefeller Center di New York e lì ha cantato “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”.

Come molti “cantanti” hanno fatto propria questa canzone dal 1951, il colombiano l’ha portata nella sua filosofia di musica urbana latina, con parte del testo in spagnolo.

La stessa canzone e altri classici come “I’ll Be Home for Christmas” o “The Most Wonderful Time of the Year” compaiono in “Merry Little Christmas”, l’EP che ha appena dato al quartetto Il Divo il suo consueto registro operistico. È la stessa canzone che Andrea Bocelli ha cantato nella sua nuova canzone, “Festa”.

Per gli appassionati di jazz, la selezione dell’americano Gregory Porter, vincitore di due Grammy Awards, sulla canzone “Christmas Wish” sarà probabilmente la più ammirata, con tributi a Stevie Wonder, Ella Fitzgerald e Marvin Gaye, tra gli altri, insieme a tre canzoni Che erano inediti, come quello che gli ha dato il titolo.

Anche per gli spiriti natalizi “indipendenti” ci sono opzioni di cui divertirsi, vedi “Natale, perché devi trattarmi così?” degli Eels, o un’anteprima della loro prossima compilation, o una reinterpretazione della canzone “The Little Drummer Boy” che anche gli American Villagers hanno realizzato con Lisa Hannigan.

Con l’obiettivo di inaugurare una tradizione che inizierà nel 2023, Amazon Music ha invitato tre artisti britannici a pubblicare sulla sua piattaforma brani che facciano riferimento a quest’epoca. Si tratta di Jorja Smith, Anne-Marie (che ha scritto e registrato “Christmas Without You”) e Sam Ryder, secondo all’Eurovision 2022, che ha contribuito con “You’re Christmas to Me”.

Evie