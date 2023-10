I segreti dei tarocchi per la vita di tutti i giorni nelle pagine di I tuoi quattro regni sacri Il nuovo libro dei tarocchi di Alexa

La giornalista e terapista colombiana María Alexandra Cabrera è l’autrice di I tuoi quattro sacri regni. (Il pianeta dei libri).

I Tarocchi, un’antica pratica divinatoria che ha resistito alla prova del tempo, sono diventati uno strumento sempre più popolare e affascinante per coloro che cercano chiarezza, guida e risposte alle loro domande più urgenti, tra le complessità e le sfide della vita moderna.

Questo mazzo di carte viene utilizzato per svelare il mistero del passato, presente e futuro. Ogni carta ha il suo significato simbolico e può essere interpretata in molteplici modi, consentendo ai lettori di tarocchi di offrire una prospettiva unica su situazioni personali e decisioni importanti.

Ciò che rende i Tarocchi così attraenti è la loro versatilità. Non solo può predire il futuro, ma può anche essere uno strumento per la meditazione e la conoscenza di sé. Le carte dei Tarocchi possono aiutarci a esplorare i nostri sentimenti, comprendere meglio le nostre relazioni e fornire una guida nei momenti di incertezza.

Dietro tutto ciò si nasconde un vasto mondo di conoscenza di sé e trasformazione personale che va oltre la semplice divinazione. Nel suo nuovo libro, The Columbian Maria Alessandra Cabreraconosciuto come Tarot Alexa, ci guida attraverso la profondità dei piccoli segreti e delle personalità di corte, svelando i segreti delle quattro energie fondamentali che governano la nostra vita.

Spesso messi in ombra dai famosi 22 Arcani Maggiori, i 56 Arcani Minori, che includono Pentacoli, Bacchette, Spade e Coppe, insieme alle loro figure di corte, sono pezzi essenziali del puzzle dei Tarocchi. Questi piccoli segreti rappresentano le forze fondamentali che influenzano la nostra vita a livello emotivo, mentale, economico, creativo, sessuale e spirituale. Attraverso la Penna dei Tarocchi Alexa, esploriamo la profondità di questi quattro regni sacri che influenzano ogni aspetto del nostro essere.

Intitolato esattamente così I tuoi quattro regni sacri, In circa 272 pagine In cosa consiste si discosta dalla visione tradizionale dei Tarocchi come strumento di divinazione e lo abbraccia come un potente strumento terapeutico ed evolutivo. Tarocchi Alexa ci incoraggia a usare l’energia della Terra, del Fuoco, dell’Aria e dell’Acqua per implementare la vera alchimia spirituale nelle nostre vite. Questo libro è un invito per noi a integrare le frequenze dei segreti minori e delle personalità di corte, risvegliando così la nostra luce e sovranità. Con la guida di questi segreti, possiamo navigare nel mondo con maggiore consapevolezza, gioia e bellezza.

Il libro include anche una serie di esercizi suggeriti per incorporare gli Arcani nella vita quotidiana. Questi esercizi sono una parte essenziale dell’approccio terapeutico dell’autore ai Tarocchi e ci sono oltre 66 esercizi progettati per aiutare i lettori a sperimentare gli arcani e ad applicarli alla loro vita quotidiana.

In una recente intervista, María Alexandra Cabrera ha condiviso che i suoi arcani preferiti sono “Il Carro”, che è anche il suo arcano nativo. Questi arcani, caratterizzati da sfide e superamenti, hanno lasciato un’impronta profonda nella sua vita e nel suo lavoro con i Tarocchi.

L’approccio Tarot Alexa, sia in questo libro che nel precedente, Il percorso dei TarocchiSi differenzia da altri testi simili in questo campo in quanto non solo fornisce definizioni, ma invita i lettori a intraprendere un viaggio personale.

Qui, Tarot Alexa sfata alcuni miti comuni sui tarocchi. Innanzitutto i Tarocchi sono uno strumento di divinazione; Il secondo è legato alla magia. Confutando queste idee sbagliate, invita gli scettici a esplorare i Tarocchi come strumento di luce e conoscenza di sé.

In tempi di incertezza, la voce di questo autore ci ricorda che abbiamo sempre il potere di scegliere di nuovo. Inoltre, sottolinea l’importanza di vivere in armonia con il nostro cuore e confidare nella luce che ci guida, anche quando tutto intorno a noi sembra turbolento e confuso.