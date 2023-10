Severa critica di Majali Medina nei confronti di Arturo Pomar Jr., e il musicista arrabbiato ha risposto: “È negligente”.

Nell’ultima versione di Magaly TV La Firme, Magaly Medina Ha sottolineato la battaglia che ha dovuto affrontare Arturo Pomar Jr. Per il nome Hashish di sabbia. – chiede il musicista calderone rubino, Il manager dell’artista, a concedergli i diritti sul nome, perché è stato uno dei creatori del marchio, insieme a Pedro Suarez Vertez.

A Medina Majali, Questa azione sembra di cattivo gusto, perché lo è Pedro Suarez Vertez Chi ha fatto andare avanti il ​​gruppo. Ha inoltre indicato di non considerare la creazione del titolo un contributo significativo da parte di Arturo Pomar Jr

“Pedro Suarez Vertez è la figura iconica Hashish di sabbia“È il cantante rock più importante che abbiamo avuto negli ultimi anni”, ha detto. Medina Al Majali. “(…) Mi sembra spiacevole che uno dei membri stia cercando di appropriarsi di un nome”, ha detto la giornalista, la quale ha osservato di non sapere quale fosse la situazione attuale del musicista, ma ha ricordato che “ad un certo punto era pessimo negli Stati Uniti”. Economicamente e finanziariamente la sua salute era pessima.

Medina Majali Lo ha indicato anche l’anno scorso Arturo Pomar Jr. Voleva essere intervistato nello show per “Reclamo”. Pedro Suarez Vertez. “Che non permettiamo per molte ragioni. penso che L’ambizione non può oscurare il tuo rispetto e la tua ammirazione Di qualcuno che è l’autore e il genio creativo di quella collezione.

Allo stesso modo, ha notato che Robilo Calderón, a suo avviso, ha custodito bene il nome della band.

Per quanto riguarda la creazione del nome con cui è intervenuto il batterista, il giornalista ha scelto di diminutivo e sottolinea che la gente farebbe qualsiasi cosa per soldi.

“Hash ha contribuito al nome, perdonami, è un grande contributo, e che dire del compositore, che ha supportato l’intera carriera di quel gruppo. Bisogna stare molto attenti a queste cose, e rispetto Arturo Pumar, ma penso che bisogna fermarsi. Al giorno d’oggi la gente farebbe qualsiasi cosa per soldi.“, Egli ha detto.

“Non accuso nulla, quel che è peggio è che (Arturo) ci chiamò l’anno scorso per denunciare Pedro Suarez Vertez. Inoltre mi è stato comunicato che Arturo ha tentato di registrare un nome Hashish di sabbia “Solo a nome suo, il che non andrebbe affatto bene.”

Il musicista ha diretto, attraverso la sua dichiarazione Medina Majali Ha risposto a ogni commento di un giornalista di ATV.

“Visti i commenti del conduttore televisivo Medina Majali Nel vostro programma di mercoledì 4 ottobre vorrei fare le seguenti precisazioni. In nessun momento cerco di appropriarmi del nome della band. “Hash della sabbia.”“, ma si riconosce che questo “marchio” è di proprietà di Pedro Suarez Vertez e Arturo Pomar Jr “Noi siamo i creatori”, ha iniziato.

“Smentisco categoricamente che io, Arturo Pumar Jr., abbia contattato la trasmissione televisiva “Majali” per voler denunciare Pedro Suarez Vertez per qualche ragione. “Smentisco inoltre di aver contattato l’anno scorso gli uffici Indecopi volendo registrare personalmente il nome ‘Arena Hash’, in quanto tale informazione è completamente falsa.”

Arturo Pomar Jr Ha notato che trovava irrispettoso il modo in cui Majali Medina si riferiva a lui. Ha anche confermato che, come fondatore della band, ha tutto il diritto di lavorare o intraprendere un progetto per la band.

“Trovo negligente la mancanza di informazione nell’esprimere un’opinione sulla questione dei brevetti e dei marchi. È irrispettoso voler sminuire e ridicolizzare il mio contributo al nome. Io, come membro fondatore di Arena Hash, ho tutto il diritto di essere in grado di agire o realizzare Un progetto che racchiude il nome e la storia di questo gruppo.Preciso che ciò non significa che mi ritrovi nella necessità o per un’ambizione egoistica, poiché tutto ciò che costruiamo insieme è un’eredità che ci ritorna.

Dopo aver risposto a ogni punto, ha sottolineato che attualmente continua la sua carriera a Miami come insegnante presso la School of Rock School, dove insegna a bambini, giovani e adulti: “Godo della stabilità economica che mi permette di vivere in pace”.

“Voglio concludere dicendo che voglio solo che il marchio Arena Hash ritorni ai suoi creatori originali Pedro Suárez Vértiz e Arturo Pomar Jr”, conclude la dichiarazione.