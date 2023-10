Maribel Verdo, Anita e Omar Ayuso, le principali attrazioni del trailer “Elite”.

“Questa scuola mi ha ferito così tanto”, dice Omar (Omar Ayuso) nel trailer della settima stagione della serie. elite. Viene così reintrodotta una delle figure fondatrici del fenomeno Netflix, che dopo la sua assenza nella sesta stagione ritorna in una posizione d’élite. Con quale pretesto? Sta vivendo una nuova vita all’università e lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. È ancora traumatizzato dalla morte di Samuel, che ha finito per diventare il suo migliore amico. Con il pretesto di una formazione retribuita, torna nel luogo in cui è avvenuta la sua adolescenza per affrontare i fantasmi e, nel frattempo, scopre che anche gli studenti stanno “combattendo silenziosamente con il proprio inferno”.

Omar vuole affrontare i fantasmi del passato accettando uno stage retribuito a Las Encinas

Ma nelle foto, il suo volto non era l’unico ad attirare l’attenzione. Carlos Montero, che ha creato la serie con Dario Madrona, e Jaime Vaca, che è anche produttore esecutivo, hanno convinto due talenti straordinari a unirsi al progetto. Da un lato, la cantante brasiliana Anita, entrata come insegnante di difesa personale nella scuola e che avrà Sara (Carmen Aruvate) come studentessa, è la toccante vittima di abusi da parte del suo fidanzato Raul (Alex Pastrana). Maribel Verdo, vincitrice di due Goya e grande protagonista del cinema spagnolo, interpreterà invece Carmen, la madre della nuova studentessa Chloe (Mirela Balic), che non soffre di alcuna restrizione sessuale.

Chi ritorna tranne Omar, Sarah e Raoul? Ebbene, Ivan (André Lamoglia), che sta attraversando un triplice processo di superamento: la morte di suo padre (vittima dell’omofobia nel mondo del calcio), la partenza di Patrick (Manu Ríos) e gli abusi subiti a casa le mani di una Sara pentita che non confessa il suo crimine; Anche Isadora (Valentina Zenere) e Dídac (Álvaro de Juana), che cercano di riprendere la loro relazione anche se il confronto tra le loro famiglie impedisce questo ricongiungimento; Nico (Ander Puig), nella cui casa sembra abitare il suo fastidioso cugino, Eric (Gleb Abrosimov); Fernando Lindes si unisce al cast.

Quelli che ripetono. Matthias Orris/Netflix

Settima stagione di elite La premiere sarà venerdì prossimo, 20 ottobre, e al momento la stagione 8 è già stata confermata con un altro veterano che ritorna: Mina El Hamani riprenderà il personaggio di Nadia, che abbiamo visto l’ultima volta studiare a New York e fare una videochiamata con Guzmán. (Miguel Bernardo), che ha abbandonato la scuola per viaggiare per il mondo dopo essere stato coinvolto in un omicidio.