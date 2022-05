Xavi chiede una rivoluzione nella squadra e in 14 giocatori il cui futuro è incerto

Secondo ESPN, più di una dozzina di giocatori hanno un futuro incerto nel club nel mezzo della riforma proposta dall’allenatore.

Il Barcellona informerà più di una dozzina di giocatori che potranno lasciare il club in questa finestra di mercato con il rinnovo della rosa proposto dall’allenatore. Xavi Hernandezfonti rivelate a ESPN.

Tuttavia, le fonti aggiungono che non sarà facile avere a che fare con tanti giocatori che non si adattano ai piani cura. Ciò è dovuto agli stipendi alti e alla voglia di alcuni giocatori di continuare al Camp Nou.

Xavi Hernandez Conversazioni confermate con Ricky Puig, Oscar Mengueza, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti. In cui ha detto loro che non facevano parte dei suoi piani per la prossima stagione.

Ci sono anche casi come Clement Lenglet e Ferran Gutglaquesti nominati Luc de Jong e Adama Traoreche restituiscono dai loro prestiti come Francisco Trincao e Miralem Pjanicche dovrà anche cercare un nuovo club.

Xavi Hernandez durante una partita della Liga con il Barcellona Getty Images

C’è ancora incertezza sul futuro Ousmane Dembele e Dani Alvesche rescinderanno il contratto il mese prossimo.

Le stesse fonti aggiungono che la situazione economica del Barcellona potrebbe costringere il club a rimanere aperto a potenziali offerte Memphis Depay e Frankie de Jong.

Sebbene desideri Barcellona Per rinnovare la squadra, il club sa che dovrà affrontare molti ostacoli. Tanto Braithwaite Come Pjanic Hanno confermato il loro desiderio di portare a termine i loro contratti, mentre gli alti stipendi che ricevono i giocatori sono simili Lenglet È difficile trovare squadre interessate.