Xbox Series X e Xbox Series S festeggiano il loro primo anno di vita

Sembra ieri, ma la verità è che è passato un anno da quando è entrata nel mercato Xbox Series X e Xbox Series S.. 365 giorni fa noi di Generation Xbox abbiamo condiviso tutti i dettagli delle nuove console e ora possiamo dire che stiamo festeggiando il nostro compleanno.

Entrambe le console vengono realizzate in questo primo anno ed entrambe le console sono proposte diverse, una dedicata alla formula più duratura (Xbox Series X) e l’altra all’innovazione (Xbox Series S). Scommesse diverse ma lo stesso cuore, essendo una nuova generazione di console con tutto da aspettarsi in un salto generazionale.

Xbox Series X e Xbox Series S festeggiano il loro primo anno

In tutto questo tempo, l’unico aspetto negativo che possiamo mettere giù è la mancanza di Xbox Series X stock, una console davvero sorprendente, ma questa è nata in un complesso periodo di pandemia alle spalle. Indubbiamente, questo sarà il punto negativo di questo primo anno, le recensioni positive abbondano, la console più potente sul mercato, servizi di alta qualità e impegnati per l’utente Xbox, come Xbox Game Pass, e politiche multipiattaforma in cui PC e Xbox sono. Grandi eroi e il migliore di tutti, un presente e un futuro più promettente, se possibile.

Se ti piacciono i numeri, possiamo dire che il primo anno di Xbox Series X e Xbox Series S è stato fantastico e ti stiamo dando quel margine in modo che il 10 novembre 2022 possiamo parlare di un aumento del livello premium.