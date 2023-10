Zenda consiglia: Grandi Storie, di Adolfo Bioy Casares

Sabato dentro Zenda. Sabato di classici e contemporanei. Sabato in questo caso Grandi storieuna raccolta essenziale di racconti dello scrittore argentino Adolfo Bioy Casares (Buenos Aires, 1914 – ibid., 1999), soprattutto nella sua prima fase di autore, originariamente pubblicato nel 1972 e ora restaurato dall’editore Tascabile. Anche se Bioy Casares ha debuttato, poco più che 25enne, nell’area del romanzo di L’invenzione di MorelHa dedicato gran parte della sua carriera alla narrativa breve. In Grandi storie In particolare, i suoi testi, che sconfinano nel genere in questione, sono raccolti sempre da una prospettiva outsider in duello con il realismo di Bioy Casares, qualcosa che condivideva con l’amico Jorge Luis Borges.

L’editore annota sul libro: “Nei quattordici racconti Grandi storie Il talento di Adolfo Bioy Casares è concentrato in Combinando genere fantasy, giochi letterari e osservazione della vita quotidiana. I romanzi includono metodi interessanti come la possibilità di fermare il tempo per prolungare la vita di una donna malata terminale, proiettare il ricordo di una donna morta nella memoria del suo amante, o il viaggio di un pilota in una realtà parallela attraverso strane manovre. . .

Con storie che hanno fatto la storia della letteratura latinoamericana, come “Cospirazione celeste”, “False testimonianze nella neve”. Anche “Lato ombra”la band continua ad essere un festival di arguzia, immaginazione e maestria narrativa.

autore: Adolfo Bioy Casares. TTitolo: Grandi storie. Editoriale: Tascabile. vendita: Tutti i tuoi libri, Amazzonia, com.fnac E Casa del libro.