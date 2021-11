Zendaya, Anya Taylor-Joy e altre star brillano ai CFDA Awards 2021

Il Seagram Building di Park Avenue, New York, è stato il luogo scelto quest’anno per una delle serate più importanti della moda: i CFDA Awards. Designer, modelle e celebrità erano presenti al premio, che onora i migliori del settore, che hanno sfilato sul red carpet in abiti mozzafiato che non sono passati inosservati. Zendaya, senza dubbio, è stata la star della notte. Oltre al fatto che l’attrice venticinquenne sia stata nominata “Fashion Icon” dell’anno, diventando la più giovane attrice a vincere questa categoria nella storia, il suo design impeccabile non lascia dubbi sul motivo per cui ha vinto questo premio indiscutibilmente.

Per l’occasione, l’attrice di “Dunes” ha indossato un costume rosso a due pezzi realizzato su misura per lei dalla stilista Vera Wang. Ritaglio di gruppo Una gonna dritta con un ampio rigonfiamento sui fianchi. Per completare, indossava trecce sciolte, uno stile di capelli che abbiamo visto in diverse occasioni che le sta benissimo. Inoltre, indossava anche un braccialetto e una collana Bvlgari in argento che aggiungevano il tocco finale al suo look.

L’ultima a brillare è stata Anya Taylor-Joy. L’eroe di Gambit de dama ha optato per il viola elettrico in un costume firmato Oscar de la Renta composto da una giacca scollata con una voluminosa balza in vita e una gonna corta. L’attrice, che ha vinto il premio Face of the Year, ha completato le sue calze nere e i tacchi alti con lo stesso abito di tutto il suo corpo. Il tocco più serio è arrivato con i suoi guanti e il cappello a rete con stampa animalier, un chiaro cenno agli anni ’20. READ Malaga unisce arte, corrida e musica nella Corrida Picassiana

All’evento ha partecipato anche la top model Cara Delevingne. Ha camminato sul tappeto rosso vestita di nero, con un set di minigonne e Giacca che ha lasciato il suo busto scoperto.

Emily Ratajkowski ha optato per un look audace di Miu Miu, che mostrava anche la sua pelle.

Drew Barrymore è apparso più coperto, ma sorprendente, in un abito di tulle giallo dalla casa di Christian Siriano.

Emily Blunt ha scommesso sulla tendenza del menswear con un completo di Christopher John Rogers, abbinato a giacca e pantaloni arancioni, che ha abbinato alle sue scarpe.

Anche l’attrice e comica Aubrey Plaza è apparsa in un look di ispirazione maschile, nel suo caso di Tom Brown.

Ashley Olsen ha optato per un nero classico e impeccabile in un abito dell’azienda che ha fondato con sua sorella, The Row.

Dove Cameron ha optato per un design in bianco e nero. L’ex star della Disney sembrava impeccabile in questo modello di Carolina Herrera.