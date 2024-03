“L'Ultima Cena” di Da Vinci arriva in Messico: quando e dove vedere gratuitamente il cortometraggio

'L'Ultima Cena' sarà presentato in anteprima in America Latina (per gentile concessione)

“Ultima cena”Uno dei lavori che ha realizzato Leonardo Da VinciOltre ad essere una delle opere più importanti della storia dell'arte. Raggiungerà il Messico lasciando cadere A film corto. L'opera pittorica è stata ricreata da creatori vincitori di Oscar e sarà mostrata per la prima volta in qualsiasi paese dell'America Latina.

Nella cerimonia in cui gli organizzatori dello spettacolo hanno confermato il loro arrivo in Messico, è stato confermato che i responsabili dello spettacolo godono di un ampio sostegno nel campo della cinematografia. Sono stati premiati più volte durante gli Academy Awards.

Tra i partecipanti alla produzione del cortometraggio ispirato alle opere del pittore, scultore, architetto, scienziato e ingegnere di origine italiana, sono emersi i nomi del regista Armando Linus Acosta; il direttore della fotografia Vittorio Stutaro; e gli interior designer Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

All'opera ha partecipato un artista con vasta esperienza internazionale (Courtesy)

Data l'esperienza dei creatori, si tratta di una vetrina di prodotti di livello mondiale per coloro che sono interessati a partecipare.

Ultima cena Rappresenta la scena, secondo i racconti evangelici, in cui Gesù di Nazareth poté condividere il cibo con i suoi discepoli per l'ultima volta prima della sua crocifissione. Sebbene ne esistano diverse rappresentazioni, l'opera pittorica da lui realizzata Leonardo Da Vinci Questo è forse il più importante e il più studiato dagli storici dell'arte.

Proiezione “Ultima cena” Si terrà nello Stato Querétaro. Sarà proprio questa la sede che ospiterà la proiezione del cortometraggio per la prima volta nel continente americano Museo d'Arte Contemporanea Querétaro (MACQ)come annunciato durante la cerimonia di presentazione.

Allo stesso modo, la programmazione di cortometraggi si posizionerà come un'ottima alternativa per il consumo culturale durante i giorni della Settimana Santa. Sarà il suo primo giorno in mostra Giovedì, Venerdì e Sabato Santoper terminare il corso durante Venerdì e sabato della settimana di Pasqua. In questo senso la valutazione della proiezione sarebbe:

Giovedì 28 marzo 2024.

Venerdì 29 marzo 2024.

Sabato 30 marzo 2024.

Venerdì 5 aprile 2024.

Sabato 6 aprile 2024.

Alla cerimonia di proiezione hanno confermato che la sede della proiezione sarà MACQ (per gentile concessione)

Vale la pena ricordare che l'ingresso alla mostra sarà completamente gratuito. Inoltre, si svolgerà ogni 30 minuti, a partire dalle 20:00, per terminare con l'esposizione finale alle 22:30.

“Questi artisti hanno composto una replica esatta del capolavoro di Da Vinci, da esporre come un'installazione su larga scala. In questo caso, le strutture del MACQ si uniscono ai centri espositivi che aprono i loro spazi a questo pezzo di grande bellezza. Questa è la prima volta quello visualizzato nel continente americano. AG Media La persona responsabile della presentazione del lavoro è Lorenza Mendez.

Museo d'Arte Contemporanea di Querétaro (Mac) si trova nella capitale dello stato. Il suo indirizzo è Calle Manuel Acuña, angolo Calle Reforma Oriente, senza numero, quartiere La Cruz, nel comune di Santiago de Queretaro.

La struttura si trova nel centro di Querétaro, a 183 chilometri da Città del Messico (CDMX). Allo stesso modo, per arrivare in auto, dovrai viaggiare circa 2 ore e 30 minuti e pagare un pedaggio stimato di 360 pesos messicani per utilizzare l'autostrada.