Sylvester Dangonde parla del suo tour in “Ta Malu: Interview”.

Dopo una pausa dal palco durata un anno, la stella colombiana del vallenato Silvestre Dangonde è pronta a tornare sul ring. Questa volta con il tour “Ta Malo”, che inizierà il 12 aprile a Orlando, in Florida. Il tour di 17 giorni, prodotto da Loud and Live, è una celebrazione. Segna non solo il ritorno di Dangond alla musica dal vivo, ma anche 22 anni nella musica.

“[Son] “Ci sono così tante storie da raccontare”, dice l'hitmaker. pittura. “Penso che questo sarà uno dei tour, e dico sempre la stessa cosa, ma c'è qualcosa di molto importante qui perché tutto ciò che accadrà in Colombia si rifletterà anche nel tour qui negli Stati Uniti.”

Trascorrere un anno lontano dal palco potrebbe non sembrare un periodo lungo per molti artisti, ma Dangonde è uno di quelli che si esibisce ogni fine settimana. Il suo “pensione”, come lo ha definito lui, è avvenuto perché aveva bisogno di una pausa dopo aver girato la serie su Leandro Diaz, ispirata alla carriera del musicista colombiano nato cieco. “Sono stato consumato dal personaggio”, dice oggi Dangonde. “Mi sono dedicato al personaggio dal lunedì al sabato e l'ho continuato per nove mesi. Nove mesi in cui ero Leandro Díaz, cieco, sentendo, ascoltando, incarnando un fenomeno della natura come Leandro.”

La pausa si è rivelata una benedizione, poiché gli ha dato l'opportunità di trascorrere del tempo con i suoi figli e la moglie, e ha anche pubblicato il suo ultimo album, Che maleA novembre.

Il tour di Dangonde si concluderà a San Juan, Porto Rico, il 9 giugno. Vedi tutte le date qui. Sopra, guarda l'intervista completa con Dangond, che ha anche parlato in modo approfondito del motivo per cui ha accettato il ruolo di Díaz e del suo legame speciale con la città di Bogotá.