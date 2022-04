1,4 miliardi di Shiba Inu (pecore) sono stati bruciati nelle ultime 24 ore, la velocità di combustione è del 26000%

Le ultime statistiche rivelano che la velocità di combustione netta di Shiba Inu è aumentata di oltre il 26000% nelle ultime 24 ore. Secondo i registri, 1,4 miliardi di SHIB sono stati bruciati.

A febbraio, avevamo parlato del fatto che un membro del team SHIB chiamato “Archangel” aveva annunciato che uno scambio decentralizzato chiamato Shibaswap 2.0 era in lavorazione. Secondo i rapporti, Shibaswap 2.0 avrà anche un portale di copia.

A metà marzo, il team di Shiba Inu ha anche lanciato il progetto Defence Breed. L’intero progetto si concentra sulla trasparenza e sulla protezione degli utenti SHIB da truffatori e malintenzionati che cercano di attirare o trarre profitto dalla comunità SHIB.

Incredibile Shiba Inu Burn Rate 26000%

velocità di combustione Shiba Inu Funziona a una velocità molto elevata, una velocità che supera anche la velocità di combustione di Ethereum.

Dati da shibburn.com

Secondo le statistiche di Shepburn, 1,4 miliardi di SHIB sono stati bruciati a un tasso del 26,592% nelle ultime 24 ore.

Il 14 marzo, il tasso di combustione SHIB ha raggiunto il 6.700%, distruggendo 745 milioni di SHIB in un giorno. Per mettere le cose in prospettiva, la rete Ethereum ha distrutto 4.098 Ether nelle ultime 24 ore.

Con 13,2 milioni di dollari bruciati nell’ultimo giorno, il valore di Ethereum nelle 24 ore è molto più prezioso. D’altra parte, gli 1,4 miliardi di token bruciati da SHIB valgono solo $ 34.554.

Secondo il rapporto, tre transazioni hanno totalizzato più di 100 milioni di SHIB. Tra 210 milioni e 270 milioni di token sono stati inviati a un portafoglio bloccato in un altro batch di transazioni.

SHIB trading in $ 0,0000251 Nel momento in cui scrivo è in aumento del 3,30% nelle ultime 24 ore.

In un periodo di 24 ore la scorsa settimana, circa 90 milioni di SHIB sono stati consegnati a siti “infernali” e distrutti in modo irreversibile. Con una serie di sviluppi previsti quest’anno, la moneta meme potrebbe raggiungere il massimo storico.