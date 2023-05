17 persone erano in orbita nello stesso momento, stabilendo un nuovo record – FayerWayer

31 maggio 2023 alle 08:30

L’esplorazione dello spazio ha sempre più eroi e la prova di ciò è un nuovo record di persone in orbita contemporaneamente. Questo martedì 30 maggio, 17 astronauti sono stati nell’area per un breve periodo.

occupato Stazione Spaziale Internazionale, la nave Assioma-2 e la stazione spaziale cinese Tiangong.

Questo supera le 14 persone che erano in orbita nel settembre 2021. Tuttavia, non batte il record per 19 dicembre di quell’anno, Anche se è stato spiegato che sei di loro erano sulla nave Blue Origin, hanno attraversato la linea Kerman in un minuto.

Abbiamo parlato di questo record di 19 persone di recente a FayerWayer. Lasciamo qui il link.

Nuovi campioni da record per le persone nello spazio

Martedì erano in orbita 17 astronauti, cosmonauti e cosmonauti:

Stazione Spaziale Internazionale: Sergey Prokopyev, Dmitry Petlin e Andrei Vidyaev (russi), Frank Rubio, Stephen Bowen e Warren “Woody” Hoburgh (USA); e Sultan Al Neyadi (Emirati Arabi Uniti).

Nave Axiom-2: Peggy Whitson e John Shoffner (USA) e Ali Al-Qarni e Rayana Barnawi (Arabia Saudita). Erano rimasti fino a quel giorno sulla Stazione Spaziale Internazionale, sguazzando nelle prime ore del mercoledì.

Stazione Spaziale Tiangong: Fei Junlong, Deng Qingming, Zag Lu (Shenzhou 15 missioni); Jing Haiping, Zhou Yangzhou, Gui Haichao (Shenzhen 16 missioni). Haichao è Il primo astronauta civile nella storia cinese.

sovietico Yuri Gagarin (1961) divenne la prima persona in orbita; Dall’inizio degli anni 2000, c’è stata una continua presenza umana nello spazio, con il primo equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale che fungeva da pioniere.

William Shepard Astronauta della NASA e cosmonauti russi Yuri Gidzenko e Sergej Krikalev, Da Roscosmos, furono i primi tre ad abitare la Stazione Spaziale Internazionale. Sono rimasti per 136 giorni, tra novembre 2000 e marzo 2001.