2K, 165Hz e uno schermo curvo con uno sconto di 300 euro

Durante la riproduzione di un file Configurazione del giocoOltre ad avere una buona pc da gioco o console, è assolutamente essenziale che le nostre periferiche siano all’altezza del compito. Nessun dispositivo periferico è più importante dello schermoPerché una buona immagine è fondamentale affinché la nostra esperienza di gioco sia il più soddisfacente possibile.



BenQ MOBIUZ EX2710R Monitor da gioco curvo (27″, 2K, 165Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, Telecomando, compatibile 144Hz)

Anche se la maggior parte degli utenti ancora Ancora bloccato a 1080p Come risoluzione principale, sempre di più salta a 1440p. Se cercavi un monitor dove fare il salto da un po’, ora stiamo trovando proprio BenQ Mobiuz € 299,00 Su Amazon (anziché € 599,00) un mese prima del Black Friday. Pertanto, avremo Sconto totale di 300 euro.

Il BenQ Mobiuz EX2710R è uno dei I migliori monitor da gioco dagli utenti Amazon, con quasi 3.000 recensioni. In questa occasione, ci troviamo di fronte a un modello che ha Schermo QHD da 27 pollici (2160 x 1440), che ha una curvatura di 1000R, che si traduce in una sensazione di grande immersione.

Ma dove lo schermo si distingue davvero è Frequenza di aggiornamento 165 Hz, che si tradurrà in una fluidità dell’immagine molto più elevata rispetto a quella dei classici 60 Hz. Inoltre, dobbiamo aggiungere un tempo di risposta di 1 ms, che sarà diverso nei nostri giochi multiplayer. E come se non bastasse, avremo il supporto tecnico come l’HDR o AMD FreeSync Premium.

Infine, avremo un file La base ci permette di regolare l’altezza anche dal dispositivo Connessioni multiple HDMI e DisplayPortcosì possiamo connettere più di un dispositivo.

Super offerte disponibili oggi



Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge LHR 12GB GDDR6







LG Ultragear 24GN650-B 23,8″ LED IPS FullHD 144Hz FreeSync Premium