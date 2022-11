3 suggerimenti per ottenere il massimo da ogni evento sportivo con Samsung Galaxy Z Flip4, Z Fold4 e Buds2 Pro – Samsung Newsroom Italia

Ovunque, questi dispositivi possono aiutarti a sviluppare e aumentare l’eccitazione di qualsiasi sport.

Migliore cattura delle tue esperienze giornaliere di gioco, da ogni angolazione

Cattura e condividi tutti i momenti salienti della tua giornata di gioco con dettagli vividi con Galaxy Z Flip4. Con Flexcam1Puoi goderti la fotografia a mani libere piegando il tuo dispositivo come un treppiede.

Un momento inaspettato appare durante il gioco? Scatta un selfie ad alta risoluzione senza sbloccare il dispositivo con Quick Shot per catturare ogni reazione, ricordo ed espressione in alta qualità.

Immergiti completamente nell’azione con un potente display

Galaxy Z Fold4 apre un mondo completamente nuovo di esperienze visive, così puoi fare di più con il tuo dispositivo mentre guardi una partita sul tuo smartphone. Galaxy Z Fold4 dà vita a ogni dettaglio con il suo display principale Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici² per assicurarti di non perdere mai un momento dell’azione, mentre lo schermo edge-to-edge offre esperienze di visione davvero coinvolgenti e senza interruzioni.

Inoltre, puoi utilizzare lo schermo facciale per comunicare con altri fan mentre guardi la partita, senza interrompere il gioco. Guarda il gioco su una metà dello schermo mentre usi l’altra metà per chattare con gli amici, controllare gli aggiornamenti dei social media o chiamare qualcuno per discutere del tuo ultimo gioco.

3. Aggiungi la più recente tecnologia di ascolto alla tua esperienza visiva

Nessun gioco è completo senza i suoni che lo accompagnano, dal rumore della folla all’eccitazione degli annunciatori. Quando guardi sul tuo dispositivo, Galaxy Buds2 Pro ha un suono3 L’Hi-Fi a 24 bit può aiutarti ad assorbire la vera atmosfera della giornata di gioco e farti sentire come se fossi tra la folla.

Non solo i Galaxy Buds2 Pro offrono esperienze davvero coinvolgenti che si adattano al movimento della tua testa, grazie alla tecnologia Intelligent 360 Audio4 e Direct Multichannel, ma eliminano anche le distrazioni con la cancellazione attiva del rumore (ANC) avanzata, così puoi concentrarti sui suoni che contano davvero in questi momenti.

Scopri di più sull’intero ecosistema Samsung Galaxy visitando samsung. com.

¹ FlexCam si riferisce all’esperienza della fotocamera con la modalità Flex. La modalità Flex è supportata ad angoli compresi tra 75° e 115°.

² La dimensione dello schermo principale di Galaxy Z Fold4, misurata in diagonale, è di 7,6″ nell’intero rettangolo e di 7,4″ tenendo conto degli angoli arrotondati; L’area visibile effettiva è inferiore a causa degli angoli arrotondati.

³ È necessario un dispositivo Samsung Galaxy con One UI 4.0 o superiore. Il supporto audio a 24 bit può variare in base all’applicazione.

4 Disponibile solo su smartphone e tablet Samsung Galaxy con Android One UI versione 3.1 o successiva. Il supporto di 360 Audio e Head Tracking può variare in base all’applicazione e al contenuto. Il tracciamento della testa dal vivo multicanale migliorato è supportato nell’interfaccia utente di Android One versione 4.1.1 o successiva.