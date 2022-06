5 dispositivi Xiaomi per godersi l’estate nelle condizioni

Coinvolti

Puoi allestire un home theater, goderti il ​​fresco tutto il giorno e camminare al sole.

L’arrivo dell’estate è inevitabile adesso, tipo Shopping a buon prezzo Quello che ti presentiamo oggi è che un’estate calda e sudata non è divertente per nessuno, ed è per questo che vogliamo che tu lo sia Fresco, comodo, sano e divertiti Qualche volta. Oggi vi mostriamo una serie di strumenti Xiaomi Questo cambierà la tua casa e l’estate in parti uguali.

Xiaomi produce una varietà di Dispositivi di alta qualitàDa scooter elettrici, attraverso purificatori d’aria, ventilatori o proiettori home theater. Attualmente, I suoi prezzi sono alla portata di tutti Per tutto il pubblico, e la qualità delle finiture non vi lascerà indifferenti.

Ottieni il meglio da Xiaomi quest’estate

Il mio scooter elettrico 3 + serratura: Il produttore è stato uno dei primi a promuovere gli scooter elettrici e a portarli in tutte le tasche. Questo modello è La terza generazione di una famiglia di successo Da Dispositivi per la mobilità Xiaomi Che ospita innumerevoli successi. Questo scooter è fatto di alluminio, hai Ruote pneumatiche da 8,5 pollici, potenza massima 600 W chi raggiunge la velocità Fino a 25 km/h e autonomia fino a 30 km. Nella vita normale, caricherai lo scooter solo dopo 10 giorni, ma se lo utilizzi per diversi chilometri in estate, dovrai collegarlo alla corrente ogni notte. Viene fornito con un lucchetto Per scooter con combinazione scalare.

Il mio fan intelligente in piedi 2: L’estate arriva molto calda e umida e quale modo migliore per ventilare che con un buon ventilatore Il vento emette nel modo più naturale possibileCome se ne uscisse una brezza. Questo modello ha Fino a 100 livelli di intensitàcomposto da 7 piumeModalità molto silenziosa e controllo tramite app e Alexa. È fatto di rame e alluminio e pesa un po’ di più 4 kg e ha una parte girevole e regolabile in altezza.

Il mio proiettore intelligente 2: Tornare a casa dalla spiaggia, dalla piscina o da una passeggiata in campagna in estate e guardare un bel film o una serie con il tuo ex fan concentrato su di te è una sensazione molto piacevole. Questo proiettore home theater Xiaomi ha Risoluzione nativa 1080P, luminosità 500 ANSI Lumen, Android TV 9.0 integratoWiFi 5 e goccia fino a 120 pollici senza perdere qualità. è un Proiettore LEDquindi la sua vita utile aumenta a 30000 ore (Se lo esegui per due ore al giorno, ne hai circa 41.) Può essere considerato come uno dei I migliori proiettori di piccole dimensioni dal mercato.

Il mio purificatore d’aria 3CPulire l’aria di casa in estate (e in qualsiasi periodo dell’anno) è fondamentale per evitare allergie indesiderate, d’altra parte, liberare virus e batteri sospesi o Elimina fumo e odori sgradevoli Da qualche cotto che è sfuggito di mano. Questo purificatore può essere programmato utilizzando l’APP Xiaomi Mi Home e sostituirlo Filtro HEPA inclusoha una pulizia a 360 gradi, un display OLED dove è indicata la modalità di pulizia, e La quantità di particelle nell’aria La pulibilità e l’indice di colore dipendono da quanto è sporca l’aria. È adatto per Locali di circa 40-45 mq. Ce l’ho in soggiorno e in cucina e programmato per lavorare 5 ore all’alba 3 giorni a settimana, quindi non devo preoccuparmi che funzioni ogni 2×3.

Umidificatore d’aria intelligente antibatterico: Questo umidificatore è compatibile con il purificatore d’aria di cui sopra. Tieni presente che il purificatore assorbirà il fumo o il vapore acqueo che passa vicino ad esso. Questo strumento Sterilizza l’ambiente con luce UV-C Questo elimina virus e batteri nell’aria. essi Serbatoio 4,5 litri, che è sufficiente per lavorare per circa 12-15 ore consecutive. Ha anche Il LED colorato si accende E aggiungi atmosfera alla tua stanza. L’ugello del vapore acqueo è preparato in modo che l’acqua non impregni il tavolo su cui è posizionato l’umidificatore.

Tutti questi strumenti sono perfetti per Migliorare alcuni aspetti della nostra estate. O perché hai bisogno di più freschezza, o perché tu Hai bisogno di aria molto più pulitao perché vuoi anche tu Goditi un film sul grande schermo A casa dopo averti dato un file Buon viaggio con lo scooter elettrico. Questi dispositivi Xiaomi sono fantastici. Alcuni hanno versioni premium (un po’ più costose), ma questo potrebbe essere quello che stai cercando con un budget più aperto.

