7 FATES CHAKHO: Jungkook e Suga dei BTS Surprise With Secret OST | webtoon | Drammatico | Min Yoongi | RM | Jane | quinto | J-Hope | Jimin | idolo | TDEX | Luci

jungkook e zucchero A partire dal BTS Hanno lavorato insieme a un progetto segreto che verrà rilasciato presto. Scopri tutti i dettagli in questa nota. Durante questa tregua dalla boyband, i membri dei Bangtan hanno colto l’occasione per lavorare e lasciare nuovi contenuti prima di prendersi una meritata vacanza. Così, I giovani idoli, anche se sono in pausa, continuano a lanciare nuovi progetti collaborativi o individuali.

Questa volta sono stati Jungkook e Suga a collaborare a una canzone, che sarà OST 7: FATES: CHAKHO, un web comic considerato la prima storia di fantasia dei BTS. Questo progetto funziona insieme a Webtoon Naver e Wattpad. Inizialmente, le speculazioni degli ARMY indicavano l’attesa per il prossimo concerto in Corea del Sud, la pressione per gli obiettivi, l’attesa del nuovo album dei Bangtan e un ritorno.

in un BTS nel soop 2Abbiamo avuto un assaggio di Jungkook e Yoongi che collaboravano, e pensava che questo sarebbe stato parte del nuovo album che i BTS stavano preparando, però; Si presume che a quel tempo stessero lavorando alla OST di 7 FATES CHAKHO, eseguita dai golden maknae dei BTS e prodotta dal rapper Suga, che è anche un membro dei Bangtan.

Vedi anche | Capodanno 2022: scopri cosa tengono i BTS in base ai loro segni zodiacali

Questa informazione è già stata confermata da HYBE, dall’account ufficiale di 7 FATES CHAKHO, lo condividiamo con voi di seguito:

7 Parche: CHAKHO | Riepilogo Premiere e altri dettagli

Dopo aver annunciato la colonna sonora ufficiale di 7FATES: CHAKHO, che era una collaborazione tra Suga e Jungkook, gli ARMY hanno saturato le reti con buone notizie su questo progetto tanto atteso. In risposta a questo, tendenze come #OSTByJungkook #JungkookOST #Suga

7FATES CHAKHO racconterà la storia immaginaria di 7 giovani che combatteranno le avversità e una serie di ostacoli che insegneranno loro a lavorare insieme e sopravvivere insieme. Da quando è stato annunciato il webtoon, ci sono stati occasionali scorci, anteprime o interviste sull’ultimo progetto, e hanno finalmente confermato la storia ufficiale OST, che conterrà la voce di Jungkook e la produzione musicale di Suga.

Non c’è ancora una data di uscita per la colonna sonora ma 7 destini: il tuo La prima è prevista per il 15 gennaio alle 9:00. (Time, Corea del Sud). In America Latina, potrebbe essere disponibile dal 14 gennaio, per quanto riguarda il fuso orario.

Come sottolineato da HYBE La colonna sonora ufficiale è stata eseguita dal maknae d’oro dei BTS Jeon Jungkook e prodotta da Min Yoongi., noto anche come Suga, che negli ultimi anni ha sviluppato una carriera completamente nuova come produttore musicale. Dopo aver annunciato l’aspetto musicale del progetto, gli ARMY hanno iniziato a notare che i ragazzi ci stavano già lavorando da un po’ di tempo, come possiamo vedere in BTS in Soop 2.

E se quel giorno in In The Soop 2 stavano già lavorando alla nuova OST, arriverà JUNGKOOK OST PROD SUGA IN ARRIVO#OSTByJungkook #jungkocost

INDIETRO PRODOTTO SUJA Tweet incorporato pic.twitter.com/eoW3btIEs5 – Carla | info (@caarlamoontoya) 5 gennaio 2022

Ricordi quando Yoongi e Jungkook hanno iniziato a lavorare sulla musica in In The Soop 2? Ora che ci penso, probabilmente hanno lavorato su una OST quel giorno proprio davanti ai nostri nasi CHAU JUNGKOOK OST PROD SUGA IN ARRIVO#OSTByJungkook #jungkocost Tweet incorporato pic.twitter.com/HhrLHqUc8P – Eva ★ (lento) (SpringftTae) 5 gennaio 2022