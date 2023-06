800 biografie in onore di Carroll

Nel 2023 non si celebra solo il 24° centenario di Le Mans, ma anche Centenario della nascita di Carroll Shelby. Ecco perché, dall’inizio dell’anno, l’azienda da lui fondata, Shelby American, ha alzato l’asticella delle sue solite creazioni rilasciando alcune delle sue edizioni speciali più ambiziose.. Qualche mese fa ci è stata presentata la Carroll Shelby Centennial Edition Mustang GT, un’auto esclusiva da 750 cavalli e solo 100 esemplari, ora è il turno dell’auto Ford F-150 e il suo Carroll Shelby Centenary Edition che potenzia l’iconico camion Ford con una potenza fino a 800 cavalli.

Shelby americana

Solo 100 da solo

Basata sull’F-150 Lariat 4×4 Supercrew, questa versione Centennial presenta lo stesso motore V8 aspirato da 4,0 litri dell’originale, ma ora viene fornito con un compressore avanzato opzionale. Con presa d’aria ad alte prestazioni, filtro ad alto flusso, radiatore in alluminio e altri elementi ad alte prestazioni. Tutte queste chicche permettono a questo pick-up, limitato a soli 100 esemplari, di raggiungere gli 800 CV di potenza. Inoltre, con il sistema di scarico posteriore Borla disponibile in tutte le configurazioni, la sua presenza è accentuata non solo visivamente ma anche acusticamente.

Ovviamente anche il telaio è stato ottimizzato con un nuovo set di ammortizzatori regolabili Fox, che possono essere adattati da una configurazione stradale a fuoristrada o persino a una configurazione da pista. Le prestazioni di frenata migliorate si notano anche con il nuovo impianto frenante, accompagnato da cerchi in lega da 22 pollici, calzati con pneumatici BFGoodrich all-terrain KO2.

Shelby americana

Oltre a tutti questi miglioramenti La Carroll Shelby Centennial Edition include anche interni più esclusivi con rivestimenti in pelle bicolore con tappetini con logo Centennial Edition, pedali da corsa, vetri oscurati e badge con numero di serie in edizione limitata.

Shelby consegnerà 100 unità saranno disponibili in due livelli di prestazioni. La 400 CV base parte da 129.495 dollari – 121.215 euro per il cambio – mentre la versione top di gamma sovralimentata della 800 CV costa 138.495 dollari – circa 129.640 euro -.