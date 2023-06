Lezioni di guida con i modelli più sportivi del marchio

I corsi di guida avanzati ci aiutano a migliorare le nostre capacità di guida per aumentare la nostra sicurezza nella nostra vita quotidiana e, tra l’altro, ci permettono anche di provare alcune delle auto più sportive sul mercato. vieni quest’anno Per la prima volta nel nostro paese test drive Hyundai.

Questa esperienza ci ha portato a uno degli episodi più storici del nostro Paese, ovvero Riccardo Tormo, in Chisti. Qui abbiamo avuto l’opportunità di metterci in controllo Modelli sportivi Hyundai, per sentirti un pilota per un giorno. Tuttavia, prima di mettersi al volante, abbiamo dovuto consolidare i concetti teorici.

Quando si guida un veicolo ad alta velocità o si eseguono manovre sportive, è necessario considerare diverse cose. In questo senso, le lezioni teoriche, tenute da docenti esperti, sono molto importanti. a partire da posizione di guidaconoscere le possibili reazioni che l’auto può avere in ogni manovra, o conoscere Qual è la linea perfetta da seguire in un cerchio.

In questo caso, è consentito sperimentare ciò che è veramente a Corso di guida ad alte prestazioni. “In questo caso abbiamo i20 e i30N. Questi stessi test vengono effettuati anche in altri paesi, in particolare in Germania, che è il paese di origine dove è iniziato qualche anno fa. E per la prima volta si festeggia qui Circuit Cheste de Valencia, con l’idea di rimanere nei prossimi anniHa commentato Juanjo Martínez, direttore delle comunicazioni Hyundai Spagna.

Gli esercizi pratici avevano lo scopo di migliorare i nostri riflessi e sperimentare un comportamento simile a quello di un’auto Frenata di emergenza o manovra di evasione; Oppure prova lo slalom e la frenata in curva, per aumentare la precisione al volante. Inoltre Manovre evasive, come quelle di un contrabbandiere.

“Questi corsi Hyundai Driving Experience sono rivolti a tutti”, ha riconosciuto il pilota automobilistico Mikel Azcona. Con lui, abbiamo ottenuto un I30 da TCR e ha messo la ciliegina sulla torta in questa giornata. Azcona dalle mani del produttore sudcoreano Cercherà di essere il campione nella prima stagione del TCR World Touril campionato successore del WTCR, dove il pilota spagnolo è riuscito a conquistare la vittoria nel 2022. Un nuovo format di competizione che si svolge su 9 circuiti in tutto il mondo.

Esperienza straordinaria con i ragazzi di Hyundai. Questi corsi di guida avanzati hanno tutto: migliora le tue capacità di guida, ottieni il massimo dalla tua auto e impara a conoscerne i limiti. Soprattutto, ti diverti e impari in un ambiente sicuro e controllato. Non ci sono dubbi su queste tecnologie Può essere posizionato sulla strada per una maggiore sicurezza E sapere come affrontare le emergenze.