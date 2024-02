Domande frequenti sul passaggio da un ricetrasmettitore a un adesivo I-PASS – NBC Chicago

Un altro enorme cambiamento è in arrivo quest'anno sull'autostrada dell'Illinois, poiché l'Illinois Tollway Agency sta eliminando gradualmente le ingombranti unità transponder a favore degli adesivi per veicoli che utilizzano il sistema.

Gli adesivi sono ora disponibili in molti posti, compresi i negozi Gioiello dell'Osco E RoadRangerL'agenzia incoraggia gli automobilisti a effettuare il passaggio.

Come funzioneranno? Quanto costerà? Quanto puoi ottenere? Qui troverete tutto quello che c'è da sapere sul nuovo programma.

Dove posso ottenere un adesivo I-PASS?

Secondo i funzionari, gli adesivi possono ora essere acquistati presso i centri di assistenza clienti dell'Illinois Tollway e nei negozi Jewel-Osco e RoadRanger nell'area di Chicago.

Anche adesivi adesivi Possono essere acquistati online tramite il sito web dell'Illinois Tollway. Gli utenti di account online dovranno accedere ai propri account per effettuare un ordine per un nuovo ricetrasmettitore e dovranno selezionare “Montato sul parabrezza” come tipo di ricetrasmettitore per ricevere il badge.

Si consiglia inoltre agli automobilisti di controllare il proprio indirizzo postale per assicurarsi che gli adesivi vengano consegnati nel luogo appropriato e spediti entro 14 giorni lavorativi.

Quanto costeranno le etichette?

Secondo i funzionari, i nuovi adesivi saranno disponibili gratuitamente presso i centri di assistenza clienti e attraverso il sito web dell'Illinois Tollway.

Invece, nei negozi Jewel-Osco e RoadRanger verranno applicate commissioni di servizio al dettaglio, ha affermato l’agenzia.

Quanto tempo ci vorrà perché il mio adesivo venga attivato?

Secondo l'Illinois Tollway, i bollini saranno immediatamente pronti per l'uso a pedaggio una volta collegati a un account I-PASS, cosa che può essere effettuata tramite l'app mobile Tollway o il sito web Tollway.

Questo processo deve essere completato entro 15 giorni dalla ricezione del nuovo adesivo.

Gli adesivi saranno pronti per essere utilizzati entro 24 ore sulla Chicago Skyway e su altre tratte E-ZPass negli Stati Uniti.

Dovrò trasferire l'adesivo tra veicoli se ne ho più di uno?

A differenza del ricetrasmettitore, Che può essere trasferito da un'auto all'altrai nuovi adesivi utilizzati dal sistema I-PASS dovranno rimanere sul veicolo associato.

Tuttavia, lo stesso account I-PASS può utilizzare più adesivi, quindi se hai più auto, devi ottenere un adesivo unico per ciascun veicolo e registrarli tramite il sito web dell'Illinois Tollway.

Ho dovuto versare un deposito per il mio ricetrasmettitore. Cosa succede con quei soldi?

Secondo l'Illinois Tollway, il deposito del transponder di $ 10 verrà trasferito sul conto del pedaggio I-PASS del cliente una volta registrato il nuovo adesivo sul conto.

Posso continuare a utilizzare il mio ricetrasmettitore?

Se sei convenuto Funziona ancora e non ha superato la data di scadenza, quindi può continuare a essere utilizzato, secondo i funzionari.

Se cambio, cosa faccio con il mio vecchio ricetrasmettitore?

Funzionari dell'autostrada a pedaggio dell'Illinois Ricordare agli automobilisti di non buttare via i propri transponder Nella spazzatura, ma devono trovare un sito di riciclaggio nella loro zona, poiché i dispositivi contengono batterie agli ioni di litio.

sito web Permetterà ai conducenti di trovare un programma di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio nella loro zona.