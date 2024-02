N26 neobank è aperta ai lavoratori autonomi, offrendo rendimenti interessanti sui loro contributi sociali

Il pubblico dei lavoratori autonomi è il nuovo target di questa campagna della banca digitale

N26 ha già più di un milione di clienti in Spagna

N26, una delle nuove banche Il più famoso e popolare oggi, ho deciso di implementare una strategia di prodotti e servizi più attraenti per i clienti autonomi. A tal fine, l’entità fintech ha dimostrato i rendimenti interessanti e competitivi che offrirà ai propri clienti in termini di contributi sociali, Numeri scontati fino al 5%..

N26 è alla ricerca di clienti freelance

La banca online, o neobank N26, ha deciso di aumentare l'interesse dei liberi professionisti per il suo marchio con nuove e utili funzionalità, come Rimborso del 5% sul compenso del freelanceUn massimo di 180 euro all'anno per questo servizio Rimborso. Questa è una delle loro nuove procedure Concentrato sul pubblico in crescitaOltre ad offrire conti per privati ​​che operano con una redditività del 2,26%.

N26 ce l'ha già Oltre un milione di clienti attivi in ​​SpagnaIl motivo è che attualmente è una delle nuove banche più attraenti. Facendo parte del digital banking, Non ha rami fisicima offre un servizio online e prodotti abbastanza interessanti da non farti perdere un ufficio di persona.

Tendenza fintech: neobanche

È chiaro che al momento sempre più utenti sono aperti a loro Gestisci i tuoi soldi attraverso partiti non tradizionali. Pertanto, nel settore fintech, le neobanche hanno iniziato ad emergere nell’ultimo decennio come un’alternativa utile, attraente e preziosa per le imprese. Utenti e investitori digitali O persone che lavorano in più valute. Sono molti i vantaggi che le neobanche hanno rispetto al sistema bancario tradizionale, soprattutto quando cercano nuovi servizi in linea con gli ultimi sviluppi tecnologici attuali.

Tuttavia, N26 è una di queste nuove banche alla moda Ce ne sono molti sul mercato, come Orange Bank, o Revolut, di cui abbiamo recentemente parlato su Andro4all, o Wise, tra molti altri servizi. A differenza del sistema bancario tradizionale, che di solito non ha spread molto ampi, ciascuno di essi presenta differenze significative Si concentra su diversi servizi specificiQuindi è importante Scopri cosa offre ciascuno Per scegliere l'entità che meglio si adatta ai tuoi interessi.

