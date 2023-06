Carlos Fanjul di Amazon Ads: L’interesse e la gestione dei consumatori diventeranno la nuova valuta della pubblicità

Amazon Ads e Twitch México hanno riunito i principali marchi e media di Città del Messico all’evento The Connected Worlds per discutere le migliori pratiche nel settore pubblicitario del paese. Entrambe le piattaforme hanno spiegato le loro diverse soluzioni che consentono loro di connettersi più profondamente con il pubblico.

Carlos Fanjul gerente generale Da Amazon Ads Mexico, ha indicato che le principali sfide che il settore deve affrontare sono: elevata incertezza dovuta allo scenario macroeconomico, cambiamenti nelle abitudini e nei consumi e, quindi, la creazione di relazioni a lungo termine con il pubblico.

Ha osservato che “per contrastare questo scenario, è necessario comunicare attraverso emozioni e sentimenti. Il livello di qualità e interesse è più alto, attraverso esperienze e contenuti pertinenti”.

In questo senso, ha rilasciato molti dati che mostrano come il lavoro degli inserzionisti si stia facendo più duro. Ad esempio, ha rilevato che il 49% degli inserzionisti ha ritirato o interrotto i budget pubblicitari a causa dell’incertezza. Inoltre, il 65% concorda sul fatto che cura e Fidanzamento Dal consumatore diventerà la nuova valuta della pubblicità e quel 79% dei professionisti in marketing Non sentirti pronto per la fine biscotto da terzi.

Per quanto riguarda l’attenzione dell’utente, ha commentato che 47 secondi è l’intervallo di attenzione della persona media. Per questo motivo, ha sottolineato che Amazons Ads è un collegamento per i marchi con un pubblico di tutto il mondo viaggio del consumatore. Allo stesso modo, ha sottolineato che operano all’intersezione della tecnologia, ad esformatie vendite e contenuti online per aiutare a ottenere risultati attraverso le loro piattaforme: Amazon, Prime, Twitch, FireTV, Alexa e Amazon Music.

Ha anche parlato dell’aumento fluireindicando che il 56% degli adulti messicani visualizza i contenuti su fluire.

Da parte sua, Julieta Martinez, Responsabile strategia clienti Da Twitch Messico, ha sottolineato l’importanza della Generazione Z, affermando che attualmente guadagnano 7 miliardi di dollari, con 360 miliardi di reddito disponibile. Inoltre, $ 33 trilioni sono le entrate previste per il 2030, che rappresentano il 27% del totale globale.

Su Twitch, ha affermato che l’influenza diretta può migliorare il comportamento della comunità. “Fornisce originalità, flusso, collaborazione, inclusività e scopo”, ha affermato. Allo stesso modo, ha commentato che si tratta di una piattaforma le cui relazioni si basano sulla fiducia. Il 58% degli intervistati ha affermato di chiedere consiglio per conto proprio stella filante preferito e il 49% ha acquistato un marchio dopo di loro stella filante I preferiti lo promuoveranno.

Infine, Amazon Advertising e Twitch Ads hanno lasciato cinque messaggi e raccomandazioni per i brand: raggiungere i giovani, con il supporto degli spettatori ovunque si trovino, creare connessioni con un pubblico di fiducia, apparire in contenuti che deliziano gli spettatori, coinvolgere gli spettatori con esperienze pubblicitarie reinventate e altri modi per misurare l’impatto

“È necessario prendere decisioni informate e quantificare il successo con soluzioni di misurazione affidabili”, ha concluso Martinez.