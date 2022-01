A dos dias de su estreno, Kanye West pide editar su documental

Kanye West (ahora lamado Ye) pidió editar el documentale sobrio sulla vita, ‘Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy’, cuando faltan menos de dos dias para que se estrene nel Festival del Sundance.

Il debutto del film es una de las citas más esperadas del certamen cinematográfico, ya que el público podrá ver la cinta por primera vez antes de que pase a formar parte del catálogo de Netflix, que el 16 de febrero la estrenará mondialmente e diviso in tre parti.

“Voy a decir esto amablemente por última vez. Debo tener acceso a la edizione finale y poder aprobar este documental antes de que se publique su Netflix. Abran la sala de edición de inmediato para que pueda estar a cargo de mi propia imagen. Gracias de antemano”, publicó el rapero en su perfil de Instagram.

Según su dichiarazione, West no habría podido selezione e contenuto finale de la proyección porque no habría tenido acceso a la sala de edición, una queja sobre la que Netflix, que pagò 30 milioni di dollari por el documental, no ha hecho ningún comentario.

El Festival de Sundance ha descritto il documental como un retroto intimo de West, que repasa su trayectoria desde que era un joven tratando de dedicarse a la música, hasta la creación de su imperio empresarial, que en la actualidad sobrepasa el aspecto puramente musicale.

I cineasti Coodie Simmons e Chike Ozah hanno documentato la vida del rapero desde primis de 2000 hasta que se consolidó come uno dei raperos più importanti della decade, con discos tan destacados para el hip-hop come ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’ 2010 ) o “Yezus” (2013).

Se deconoce si la cinta también mostrará escenas de la candidatura a la presidenza de EEUU que el rapero lanzó a mediados de 2020, acompañada de una surrealista campaña por la que solo figuró en las papeletas de un puñado de estados al no cumplir con los plazos de registro en la mayoría de territorios.

Noticias relacionadas

L’ultima tappa del West è stata contrassegnata per un comportamento errato. Su último escándalo include una investigación a cargo de la Policía de Los Ángeles por un delito de agresión tras una pelea con un seguidor.vAdemás, tras su divorzio de Kim Kardashian, el rapero lleva semanas propinando comentarios contra la famosa y su nueva pareja, Pete Davidson, resumidos ahora en una canción.

Un musical ingegnoso, Kanye West está nominado un album dell’anno en los Grammy da ‘Donda’ sì uno degli artisti confermati per il festival di Coachella.