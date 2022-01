Dragon Ball Super: la reazione dei fan alla nuova apparizione di Gohan in Super Hero | Sfera del drago | anime | quanto | Messico | gioco sportivo

Toei Animation non ha ancora annunciato una data per il ritorno dell’anime. Dragon Ball Super alla TV. Ricordiamo che a marzo 2018 la casa di produzione ha chiuso la trasmissione della serie per iniziare la produzione del nastro Broly. Nel 2022, vedranno un’altra premiere di un film basato su una storia originale scritta da Akira Toriyama.

Durante il 2021 al Comic-Con di San Diego, Mazato Nozawa vox ha presentato le prime immagini del film, intitolato “Dragon Ball Super: Super Hero”. Come puoi vedere dall’età di Ban, sono passati alcuni anni dal Torneo del Potere.

La figlia di Gohan sta allenando i suoi poteri Saiyan insieme a Piccolo nel trailer ufficiale. Come lei, anche gli altri personaggi hanno nuovi design; Va notato che la produzione sarà in 3D, non in 2D, come suggerito da Al-Shantani.

Gohan sarà anche uno dei personaggi che avrà un aspetto rinnovato. insider Incorpora il tweet Condividi le immagini promozionali di “Dragon Ball Super: Super Hero” in cui si vedono fino a quattro personaggi in via di sviluppo.

Quello che attira di più l’attenzione è Son Goku e questa è la reazione dei fan.

“Vedrò questo film di Johan e Broly”, dice. Incorpora il tweet.

Guarda questo film di Gohan e Broly pic.twitter.com/PGC63RTYeL Young Lord Tsuna (basato Chadceo) 14 gennaio 2022

Sono solo contento che sarà davvero il personaggio principale e otterrà il potere, da quanto tempo abbiamo aspettato i fan di Gohan per questo, e potrebbe anche far parte del prossimo arco narrativo del manga”, aggiunge. Signore salvala.

Sono solo contento che il personaggio principale sarà davvero e diventerà più forte, da quanto tempo abbiamo aspettato i fan di Gohan per questo, e mi condurrà a più tempo manga per lui, potrebbe anche essere lontano dal prossimo arco narrativo del manga – King Mamba (@KingMamba33) 14 gennaio 2022

“La nuova base per capelli di Gohan è fantastica e adoro l’aspetto a zig-zag in stile CGI”, spiega. Incorpora il tweet.

Sono solo contento che il personaggio principale sarà davvero e diventerà più forte, da quanto tempo abbiamo aspettato i fan di Gohan per questo, e mi condurrà a più tempo manga per lui, potrebbe anche essere lontano dal prossimo arco narrativo del manga – King Mamba (@KingMamba33) 14 gennaio 2022

Ascolta Dale Play su spotify S oratore. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.