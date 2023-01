Adri Contreras, primo leader della Pico League of Kings

E ilPrimo grande progetto Gerrard Pique Dopo il ritiro dal calcio ha iniziato davvero. La Kings League ha preso il via il 1° gennaio con una giornata ricca di gol, emozioni e novità rispetto al calcio tradizionale.. El Barrio, del tiktoker Adri Contreras, chiude la giornata come primo leader della League of Kings Dopo aver vinto la partita contro il Rivers FC Bio 5-0.

Alle 16:00 sono iniziate le riunioni sotto la supervisione di Picot, che ha presieduto questa prima giornata. Migliaia di spettatori lo hanno seguito Sei partite oggi Attraverso il canale Twitch ufficiale della competizione e ha reso l’evento un argomento di tendenza, a cui partecipano gli streamer più influenti in Spagna.

In campo, i giocatori vengono selezionati dai loro capi attraverso il sorteggio e anche un’ampia rappresentanza di calciatori professionisti in pensione e in attività dà grande prestigio alla competizione. Chicharito Hernandez, Sergio Garcia, Juan Verde, Ricardo Lopez, Juan Capdevila o Jose Juan Sono alcuni degli atleti più famosi della Kings League.

La prima giornata si è conclusa con El Barrio come primo capitano dopo che Jose Juan ha lasciato il suo gol a reti inviolate. È seguito da vicino da Ultimate Mástoles di DJ Mariio, che ha anche segnato cinque gol per lui, ma ne ha subito uno. in MARCA, Ti offriamo i riassunti più completi di tutte le partite.

Kings League (J1): sintesi Rayo de Barcelona e gol di Sportito 2-4 1K di IKER CASILLAS

Kings League (J1): sintesi Rayo de Barcelona e gol di Sportito 2-4 1K di IKER CASILLAS

Kings League (J1): Riepilogo Kunisports e gol di KUN AGERO – Jijantes FC 2-1 di Gerard Romero

Kings League (J1): Riepilogo Kunisports e gol di KUN AGERO – Jijantes FC 2-1 di Gerard Romero

Kings League (J1): sommario e gol El Barrio de ADRI CONTRERAS 5-0 PIO FC de Rivers

Kings League (J1): sommario e gol El Barrio de ADRI CONTRERAS 5-0 PIO FC de Rivers

Kings League (J1): sommario e gol Los Troncos FC de PERXITAA 5-3 XBUYER TEAM

Kings League (J1): sommario e gol Los Troncos FC de PERXITAA 5-3 XBUYER TEAM

Kings League (J1): Anniquiladores FC Riepilogo e gol di JUAN GUARNIZO 1-5 Ultimate Mstoles di DJMARIIO

Kings League (J1): Riepilogo giocatori e gol Anniquiladores FC di JUAN GUARNIZO 1-5 Ultimate Mstoles de DJ

Kings League (J1): sommario e gol Saiyans FC di THEGREFG 4-2 Porcinos FC di IBAI LLANOS