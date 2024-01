Tutti i risultati degli Australian Open 2024

In questa domenica, 14 gennaio Campionato Open d'Australia, il primo torneo del Grande Slam della stagione. La competizione comprende grandi personaggi dell'ATP e della WTA. Tutte le partite possono essere viste in diretta su Star+.

Novak Djokovic (N. 1 nel ranking mondiale ATP) è il primo vincitore in assoluto degli Australian Open nel singolare maschile. A 36 anni, il nativo di Belgrado arriverà a Melbourne nel 2024 con l'ambizione di continuare ad estendere il suo dominio in quei territori ed estendere il suo record in un primo Grande Slam della stagione.

Tra il 2019 e il 2023 il serbo è rimasto imbattuto ed è diventato quattro volte campione. Ma, Carlos Alcaraz Appare come il suo più grande nemico. Assente nel 2023, avrà modo di andare a caccia del tanto atteso numero uno al mondo.

Questo evento quello Dà 2000 punti all'eroeHa giocato a Melbourne e l'ha vinta la scorsa stagione tra le ragazze Aryna Sabalenka.

La destra di Minsk ha vissuto mesi memorabili, dopo aver vinto il suo primo torneo del Grande Slam a Melbourne, la finale a New York e le semifinali a Parigi e Londra, una prestazione che le ha permesso di emergere per la prima volta tempo in testa alla classifica. Classifiche WTA di settembre.

Risultati di domenica 14 gennaio:

Singolo maschio

Jaume Munar (n. 83) su Alexander Shevchenko (n. 48) con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-1.

Matteo Arnaldi (n.41) Di Adam Walton (n. 176) con il punteggio di 7-6 (5), 6-2, 6-4.

Una femmina

Kamila Rakhimova (93) A Emine Bektas (88) con il punteggio di 6-4 e 6-4.

Leila Fernández (36) A Sarah Baglick (134) con il punteggio di 7-6 (5) e 6-2.

Lesia Tsurenko (32) Contro Lucia Bronzetti (56) con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3.

