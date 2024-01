Sevens Challenger: finale del Cile; Eliminate Argentina e Uruguay

Con abbondanza Presenza sudamericanaÈ una questione controversa Ieri Dal palco DubaiIL Innanzitutto Seguace tre Che cos'ha? Sfidante del mondo di rugby a sette del 2024. Questo torneo offre alle squadre partecipanti l'opportunità di qualificarsi per un posto nel torneo. Giro del mondo 2024/25.

Lui Nazionale argentina Non posso affrontarlo Kenia Nelle semifinali d'oro cadde 17-0. Per il terzo posto sarà il concorrente Uganda. In precedenza, gli argentini erano stati sconfitti Tailandia, nel giorno successivol Quarti di finaleCon un risultato 22-12. E dentro Primo giorno di lavoroSi sono fusi Gruppo Cdove hanno vinto 33-12 A Paraguay, 19-0 A Hong Kong, Cina E 19-12 A Polonia.

appositamente, Composizione dei Guarani menzionata Era l'altro sudamericano fra sottile. Dopo aver perso contro Papua Nuova Guinea 33-26 Contestato Undicesimo posto in vista di Messico E aveva vinto di 12-5. Nel Fase a gironiIL Yakaris Sono stati sconfitti anche prima 45-5 Per mano di Polonia E da 17-0 di Hong Kong, Cina.

all'interno del telaio maschio, Uruguay e Cile Dicono il presente. Tyros 7 Venivano dalla superiorità 21-14 A Tonga, Ma non potevano confrontarsi Kenia Ha perso 21-5 nella semifinale d'oro, e affronterà così la squadra celeste Germania Per il terzo posto. In precedenza, a Gruppo ASconfitto 33-0 A Hong Kong, Cina, 41-14 A Papua Nuova Guinea E sono caduti 12-10 con Georgia.

Allo stesso tempo, Condor 7 Loro vinsero 15-7 Inversione Germania Giocheranno la finale contro… Kenia. Nei quarti furono sconfitti 26-7 A Georgia. In precedenza, a Gruppo BLoro vinsero 24-0 A Portogallo, 14-24 A GiapponeE sono stati sconfitti prima Tonga Con un risultato 26-19.

Per quanto riguarda il torneo Sfidantelui ha Tre turni Sia per uomini che per donne. Alla fine della stagione, Le prime quattro squadre Entrambe le categorie saranno classificate Playoff Dalla fase finale Circuito Mondiale In MadridChe sarà sviluppato tra 31 maggio e 2 giugno. Lì appariranno i volti con Classifica dal nono al dodicesimo posto Per la concorrenza, per determinare se lo otterranno o meno una classe Nel Massimo sette competizioni globali.

