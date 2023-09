Quattro giocatori del Paris Saint-Germain potrebbero essere puniti per insulti

La vittoria del Paris Saint-Germain sul Marsiglia è stata ideale per il risultato, ma ha avuto conseguenze per quanto accaduto più tardi sugli spalti del Parco dei Principi. Come di consueto, i giocatori si sono recati nel retro dello stadio Virage Auteuil per festeggiare la vittoria con gli ultras, lanciando insulti contro il Marsiglia e cori omofobi durante la partita, che saranno esaminati dalla Lega spagnola di calcio e che potrebbero portare a conseguenze l’adozione di sanzioni diverse..

La Commissione Disciplinare della Lega Calcio Spagnola ha annunciato mercoledì di aver convocato Randall Kolo Mwani, Ousmane Dembélé, Achraf e Kurzawa per fornire spiegazioni su quanto accaduto sugli spalti e sugli insulti rivolti all’Olympique Marsiglia. Il giorno dopo la partita contro il Newcastle in Champions League, il 5 ottobre, i quattro giocatori del PSG si presenteranno per spiegare la loro versione dei fatti e cercare di evitare un possibile rigore da parte della commissione disciplinare calcistica francese.

Oltre agli insulti diretti, la commissione disciplinare della Liga analizzerà anche i cori omofobici emessi al Parco dei Principi durante El Clásico contro il Marsiglia. Il ministro dello Sport Amelie Odea Castera ha espresso preoccupazione questa settimana per la gravità degli eventi. I coinvolti, se identificati, saranno soggetti a diverse sanzioni, tra cui la possibilità che gli venga vietato l’accesso al Parco dei Principi per un certo periodo di tempo..

Come riportato da Le Parisien, durante la scorsa stagione le autorità hanno adottato più di 200 sanzioni classificate come anti-gay, che hanno portato a 61 misure cautelari, 34 multe e infine alla chiusura di uno stadio del calcio francese. Anche i quattro giocatori del Paris Saint-Germain coinvolti, Kolo Mwani, Dembele, Achraf e Kurzawa, rischiano una giornata di squalifica. Tra i precedenti giudiziari esistenti in Francia, c’è il caso di Tai Taiwo, il giocatore del Marsiglia, che nel 2011, dopo la vittoria sul Montpellier, imprecò contro il Paris Saint-Germain e fu punito dalla Lega francese con una partita.