Juan Soto ha fatto bene a non firmare il prolungamento del contratto con la Nazionale

La stagione vissuta da Juan Soto al suo secondo anno con i Padres, unita alle situazioni che si sono create nell’organizzazione di Washington, sono prove sufficienti per dimostrare che il dominicano non aveva torto nel rifiutare l’offerta di prolungamento del contratto.

Per molti è stata una sorpresa quando Juan Soto Ha ammesso che i rapporti indicano Cittadini di Washington Ha fatto una significativa offerta di estensione del contratto, che ha superato i 400 milioni di dollari per quindici anni, era giusto. Per tutti è stato ancora più scioccante quando”EsposizioneHa rivelato di aver rifiutato la suddetta offerta.

Da allora, tifosi, esperti, ex giocatori e membri della stampa hanno espresso opinioni diverse sulla situazione, con il consenso di “Esteso“, Qualunque “A nessuna squadra vengono rifiutati 400 milioni di dollari‘, citato David Ortizche è stato l’ultimo nome rilevante a fare riferimento alla questione nel corso del 2023.

Soto Era chiaro che questo problema riguardava Cittadini Lo spettacolo è una cosa del passato e il suo obiettivo è aiutare… PadriMa da quando è stato annunciato il rifiuto dell’offerta, il domenicano è stato sottoposto a continue critiche riguardo alla sua prestazione, alcune meritate, dopo quello che è successo nel 2022, altre del tutto immeritate, e che sono nate nonostante il meraviglioso anno che stai vivendo. .

In effetti, è comune vedere commenti così Soto “Non è un giocatore da 400 milioni“, confronti con altri giocatori che hanno avuto un anno migliore, nel complesso e opinioni che cercano di sminuire una stagione che attualmente include 35 fuoricampo con 108 RBI, una media di battuta di .276 con un OPS di .935 e un OPS+ di 159 ( Il secondo livello più alto della sua carriera, senza contare la stagione accorciata a causa del Corona virus).

Soto Rimane un giocatore preciso in zona offensiva, come dimostrano i suoi progressi nella stagione 2023.

Mentre, dall’altra parte dello spettro, c’è Washington.

Una squadra ancora una volta diretta verso uno dei peggiori record della sua storia Grandi campionaticoinvolta in voci di vendita, è stata momentaneamente coinvolta in situazioni spiacevoli con i suoi giocatori, come con Stephen Strasburg, che avrebbe dovuto organizzare una festa di pensionamento, ma la squadra ha poi affermato che non era vero.

caso con Cittadini Il fatto è che, nonostante le critiche che riceve Soto, è una squadra che non è riuscita a conservare le sue stelle. A partire da nomi come Bryce Harper Anche Trea Turnerche hanno iniziato la loro carriera a Washington e sono passati attraverso il libero arbitrio, ma hanno deciso di non tornare, il che è la stessa cosa che è accaduta con Antonio Rendon (Indipendentemente dai suoi risultati con i Los Angeles Angels). Altri nomi come Max Schezerche è stato ceduto e poi, dopo essere diventato free agent, non si è più visto Washington Come destinazione desiderabile per giocare.

Al di là dei motivi che hanno spinto ciascuno di questi giocatori a non rientrare in squadra, la realtà è diventata chiara: Soto Non aveva torto quando diceva di no Cittadini. Le sue prestazioni sono tornate a livelli straordinari e si prevede che riceverà buste paga per un totale di quasi 70 milioni di dollari da quando è arrivato ai Padres, il che significa che con un prolungamento più breve in termini di anni e meno soldi, potrebbe facilmente superare quello che erano i Nazionali. Lo ha offerto.

Indipendentemente dalla tua opinione sulla squadra o sul giocatore, è chiaro chi ha vinto dalla separazione definitiva tra i due.

Spoiler! Non era l’organizzazione.

