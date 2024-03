Il Consiglio Comunale ospita la seconda riunione del Forum Spaziale della Presidenza Spaziale Europea a Siviglia nel 2024

Siviglia, 20 marzo (Europe Press) –

Il Consiglio Comunale di Siviglia ha ospitato il secondo incontro del Forum Spaziale della Presidenza Spaziale Europea per Siviglia 2024, dove Airbus ha presentato le attività di Airbus Espacio España. In questo incontro, più di quaranta enti pubblici e privati ​​si sono riuniti nel Municipio di Siviglia per valutare le diverse azioni intraprese e future.

Il Forum Spaziale è composto da amministrazioni pubbliche, aziende pubbliche, istituzioni, centri di ricerca, aziende private, università e associazioni professionali con l'unico obiettivo di evidenziare l'importante ruolo svolto dal settore dell'aviazione a Siviglia e promuovere la cultura spaziale a Siviglia. Cittadinanza, lo dice in un comunicato il consiglio comunale.

Erano presenti il ​​delegato di Cartuja, Parchi Innovativi, Economia, Occupazione e Commercio, Álvaro Pimentel, insieme al Coordinatore del Forum Spaziale, Josecho Ferreras Tomé, Responsabile delle Operazioni del Programma di Difesa e Spazio AIRBUS SAU, e Miguel Ángel Yagüy Vázquez, e infine dell'Ufficio Tecnico della Presidenza di Siviglia CVA 2024, Silvia de los Santos.

Da parte sua, Álvaro Pimentel, oltre al benvenuto, ha ringraziato i membri del forum “per gli sforzi compiuti per lanciare il programma della Presidenza di Siviglia come Capitale Spaziale Europea 2024, con diverse attività settoriali, come la giornata promossa da l’azienda tecnologica andalusa CTA, alla quale il nostro partner Airbus ha partecipato alla Presidenza, e le aziende Altri, GMV e Indra, pilastri dell’industria spaziale nazionale, nonché altre attività di dispiegamento mirate a Siviglia”.