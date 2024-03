Apple mette in risalto lo spazio di archiviazione dell'iPhone 15 con un annuncio divertente

Nell'annuncio di 38 secondi puoi vedere un uomo che rivede le sue foto che prendono vita al ritmo della musica.

Apple è nota per promuovere i suoi prodotti in annunci pubblicitari, evidenziando aspetti come l'impressionante sistema fotografico dei suoi iPhone. Tuttavia, a volte, scegli anche di aggiungere un tocco di umorismo, come hai fatto di recente evidenziando lo spazio di archiviazione negli ultimi modelli di iPhone.

Nell'ultima pubblicità dell'azienda il tema dello stoccaggio viene affrontato in modo divertente e leggero. Nel video di 38 secondi seguiamo un uomo mentre rivede le sue foto, che prendono vita al ritmo della musica.

La canzone aggiunge un tocco comico alla scena, poiché ogni foto sembra supplicare il protagonista di non cancellarla mentre cerca di decidere quali foto eliminare per liberare spazio sul suo iPhone. Alla fine scegli di tenerli tutti e sullo schermo appare una frase: “Tranquilli, è un iPhone”.

Questo annuncio mira a evidenziare le opzioni di archiviazione per iPhone, che vanno da 128 GB su iPhone 15 e iPhone 15 Pro, a 256 GB su iPhone 15 Pro Max. Queste funzionalità forniscono spazio sufficiente per la maggior parte degli utenti, eliminando qualsiasi preoccupazione al riguardo. Inoltre, la gamma di opzioni disponibili garantisce che ogni utente possa trovare il dispositivo perfetto che soddisfi le proprie esigenze senza dover sacrificare lo spazio di archiviazione.