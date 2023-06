Questo laptop MSI economico con touchscreen, chip i7 e grafica RTX3060 è l’ideale per creatori di contenuti o designer.

o La gamma MSI Creator è progettata per coloro che sono più esigenti nella configurazione dei propri dispositivi e che concentrano le loro attività professionali o di intrattenimento sul design. Lui MSI Creator Z16 A12UET-011ES Può soddisfare questi requisiti con specifiche che garantiscono grandi prestazioni in qualsiasi scenario e ora è al prezzo più basso al mondo Amazzonia1799 euro.

MSI Creator Z16 A12UET-011ES – Laptop 16″ QHD+ (Intel Core i7-12700H, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060-6GB, Windows11 Pro) colore grigio, tastiera RGB per tasto

Acquista MSI Creator Z16 al miglior prezzo

Con un prezzo di vendita consigliato di € 2.599 Costruttore MSI In precedenza costava 1.899 euro, ma con 100€ di sconto Da Amazon, il suo costo scende a 1.799 euro. La spedizione è gratuita e veloce per gli utenti Prime o per coloro che usufruiscono della prova gratuita di un mese on demand del servizio.

Questo potente computer portatile di MSI dispone di un Schermo tattile da 16 pollici con precisione QHD+ (2560 x 1600 pixel) f 120 Hz Frequenza di aggiornamento. Installa il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione con grafica personalizzata NVIDIA GeForce RTX 3060. Ha una memoria potente RAM da 32GB e stoccaggio SSD da 1 TB.

Viene fornito con Windows 11 Pro installato come sistema operativo. Ha la tecnologia Cooler Boost Evitare qualsiasi riscaldamentoCon pala della ventola da 0,1 mm e design del giunto termico. Ha una batteria da 90 Wh e funzione di ricarica rapida.

Ha quattro porte USB, due delle quali tipo C Compatibile con Porta Thunderbolt 4jack per cuffie e microfono da 3,5 mm, jack DC-in e lettore di schede MicroSD. Include anche una tastiera MiniLED e pesa 2,2 kg.

Altre offerte

Se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (dopo € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita, dell’accesso prioritario alle offerte e di servizi come Prime Video, Prime Music e spazio di archiviazione illimitato per le foto. Inoltre, se sei uno studente, ottenere Prime Student costa la metà e hai una prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle Unlimited o Audible gratuitamente per 30 giorni.

Puoi essere aggiornato in ogni momento con le principali offerte e novità di Xataka Selección nel nostro canale cavo o nei nostri profili CinguettioE Facebook e la rivista cuscinetto per il viso.

Alcuni dei collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero essere utili a Xataka.

foto | M: Sì

Scegli Xataka | Il TV Samsung 4K da 55 pollici con HDMI 2.1 ha uno sconto di oltre 130€ grazie a questo Coupon Amazon

A Xataka | I migliori laptop Windows (2023) e modelli consigliati sotto i 500€