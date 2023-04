iPhone: guida alla connessione di un controller PS5 su un telefono cellulare con iOS 16.4 | PlayStation | Bordo DualSense | nnda | nnni | Gioca a DEPOR

iOS 16.4 ufficialmente, così tanti utenti possono iniziare a utilizzare le sue nuove funzionalità. Sebbene questi aggiornamenti siano piuttosto sorprendenti, ce n’è uno che spicca ancora di più per i fan dei videogiochi, relativo alla possibilità di farlo Collega DualSense Edge a PlayStation 5 su iPhoneQuesto è senza la necessità di installare alcun software aggiuntivo o scorciatoia.

Ricordiamo che da iOS 15.4 è possibile connettere il normale DualSense con l’iPhone, ma ora con questo nuovo aggiornamento si può raggiungere lo stesso obiettivo con la versione Edge, quindi se hai questo telecomando ti consigliamo di aggiornare il tuo cellulare con l’ultimo sistema.

Per ottenere ciò non ti resta che andare nelle “Impostazioni” dell’iPhone, seguite da “Generali” e “Aggiornamento software”, in questo modo il tuo dispositivo mobile sarà già pronto per svolgere questo tutorial. In gli sportStiamo condividendo la guida definitiva che puoi realizzare d’ora in poi.

Quindi puoi connettere il tuo PS5 DualSense Edge al tuo iPhone

