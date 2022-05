Codici Free Fire oggi, venerdì 13 maggio 2022: come ottenere ricompense gratuite | Battaglia reale | Garena | videogiochi | REVTLI | le risposte

Ogni giorno la community dei giocatori cresce fuoco liberoPopolare video gioco Sviluppato da GarenaRipaga i suoi fan per la loro fiducia Ricompense gratuite. Qui presentiamo i codici per il 13 maggio 2022.

I gettoni di fuoco gratuiti forniscono ricompense come Personaggi, monete, diamanti e molto altro. C’è pochissimo margine per mantenere questi regali perché i token hanno un’estensione Valido per 24 ore dal suo lancio.

richiedere Ricompense gratuite Da Free Fire, devi accedere alla pagina ufficiale di Garena e aggiornare il gioco all’ultima versione. Allo stesso modo, va ricordato che l’indirizzo è disponibile all’indirizzo Liberi di giocare per dispositivi iOS S Androide.

Tra l’azione e il caos, il grande criminale verde è colui che dominerà la battaglia! 🟢🔥 Non lasciarlo andare alla torre criminale e correre con lui verso la vittoria perché è già lì! 😎💥 pic.twitter.com/Cx0jJV7KoV – Garena Free Fire LATAM 🌏🏆 (freefirelatino) 13 maggio 2022

Codici bonus 13 maggio 2022

In questo giorno, fuoco libero Ha emesso le seguenti combinazioni alfanumeriche:

DM7Z-79JE-A896

4PVB-SRG9-ETBF

3IBB-MSL7-AK8G

8F3Q-ZKNT-LWBZ

4ST1-ZTBE-2RP9

FBNJ-I87Y-6TGH

FSER-5T6Y-7U8I

FBHJ-UYTR-FICV

FTRF-VBHJ-FI87

JE45-O67U-Y8UY

STQR-41E2-D34R

FH5J-I384-7Y5H

NYKH-I876-D5SA

4EQD-FV2G-H3JU

4R7G-6TGF-SB69

MQJW-NBVH-YAQM

HIB8-U7V6-YC5X

ZFMU-VTLY-SLSC

YXY3-EGTL-HGJX

B6IY-CTNH-4PV3

FB6H-NJ1K-DI8U

22NS-M7UG-SZM7

FJKI-8U7Y-6TRF

FIH8-FS76-F5TR

TSAF-Q7B4-N56M

FUOJ-NB7V-C6SR

F3TE-FCXR-SFEG

Q4QU-4GQG-E5KD

TFF9-VNU6-UD9J

WCME-RVCM-USZ9

9BYD-PUM5-WK6Z

TUJ9-Z4G8-Y7D4

FFBC-T7P7-N2P2: Forziere delle armi degli animali da festa

FFPL-PQXX-ENMS: 50 punti Chi extra

FFX6-0C2I-IVYU: blu artico

FFE4-E0DI-KX2D: Glow Wall Design

HK9X-P6XT-E2ET: bottino per armi streamer

FFPLNZUWMALS: 50 punti bonus

FFA0-ES11-YL2D: Poker MP40

FFXV-GG8N-U4YB: Stanza personalizzata

FFMC2SJLKXSB: 2 forzieri di armi di sabbia infuocata

GT8Y-KU8L-IOJ9

5FBK-P6U2-A6VD: 4 casse bottino per armi Crazy Bunny MP40

5XMJ-PG7R-H49R: 3 coupon per incubatrice

FFPL-PQXX-ENMS: 50 punti bonus

FF9M-2GF1-4CBF: Pacchetto Astronauta Pumpkin Land e Parachute

FFMC-F8XL-VNKC: due forzieri di armi Eye of Death

FFPL-NZUW-MALS: Bonus di 50 punti

ECSM-H8ZK-763Q: 1 buono Diamond Royale

JX5N-QCM7-U5CH: 1 x M1014 Underground Howl Exploit Box

FF9M-2GF1-4CBF: Pacchetto Astronauta Pumpkin Land e Parachute

F2AY-SAH5-CCQH: 1 buono per armi reali

JX5N-QCM7-U5CH: 1x bottino sotterraneo M1014

Come riscattare i codici Garena Free Fire gratuiti?

sviluppatori di giochi Pubblica un elenco di icone ogni 24 ore che forniscono accessori senza costi aggiuntivi dopo averli riscattati sul loro sito web. Tieni presente che questi saranno comunque associati a un file Garena Free Fire ID.

Accedi al portale web Sito di riscatto delle ricompense.

Accedi con il tuo account Fuoco gratuito da Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Iscrizione Codice a 12 cifre e conferma.

e conferma. Dopo un riscatto riuscito, attendi che il bonus si rifletta sul tuo account e il gioco è fatto.

fonte: Suggerimenti gratuiti