Hai poco spazio per guardare più clip o filmati sulla tua Xbox? Abbiamo la soluzione!

A volte, quando ci troviamo di fronte all’entusiasmante esperienza di possedere una nuova console, ci sentiamo sopraffatti da così tante cose nuove da imparare. Il problema di possedere un sistema per molti può essere un’avventura completa e ancora di più se di solito non sei un utente molto esperto di tecnologia.

Quanto sopra di solito ci porta a commettere determinati errori e che a lungo andare possono influenzarci, è vero che le nuove console hanno fatto progressi rispetto ai loro predecessori, tuttavia hanno ancora alcune limitazioni o limitazioni che smettiamo di notare, ma non preoccuparti, è così Ha una soluzione e siamo qui per aiutarti, almeno con un dettaglio apparentemente irrilevante, ma che sarebbe fastidioso se lo trascurassimo.

Scopri come liberare spazio sulla rete Xbox piena di clip o screenshot

Lo spazio interno della console è una cosa, ma lo spazio sul nostro conto Rete Xbox Live, è un’altra canzone. Quando creiamo clip o istantanee, di solito occupiamo spazio sui file Rete Xbox E verrà un momento in cui non sarai in grado di salvare, ricorda che l’archiviazione in quello spazio online è consentita dall’applicazione Xbox Per poter scaricare questi clip o filmati sui nostri dispositivi.

Hai diverse opzioni per correggere questa situazione e te ne presenteremo alcune, sta a te scegliere o una combinazione di alternative:

Elimina clip e screenshot su Xbox

Suggerimento: Microsoft 365 🤝 Clip di gioco per Xbox Se hai esaurito lo spazio di archiviazione per le clip di gioco o sei quasi esaurito, puoi caricare clip di gioco nuove o esistenti direttamente in OneDrive dalla tua console Xbox: https://t.co/eG0ABEVwQB pic.twitter.com/IUt8BHuDhM – Supporto Xbox (XboxSupport) 30 marzo 2023

Clicca su pulsante Xbox Sotto il tuo controllo, lo farai I miei giochi e app E Vedi tutto .

Sotto il tuo controllo, lo farai E . nelle applicazioni di vostra scelta presa .

. tu ora scegli, Gestisce E scegli clip o scatti, e poi li regali escludere.

Carica clip e screenshot su OneDrive

Clicca su pulsante Xbox Sotto il tuo controllo, lo farai I miei giochi e app E Vedi tutto .

Sotto il tuo controllo, lo farai E . nelle applicazioni di vostra scelta presa .

. tu ora scegli, Gestisce e selezionare clip o istantanee, quindi fare clic su Carica in Una guida.

È inoltre possibile integrare queste informazioni con un’estensione Pagina di supporto Xbox qui. Non dimenticare inoltre che anche OneDrive tende a riempirsi e ha un limite gratuito di 5 GB, quindi devi anche essere vigile per gestire le tue risorse, Da qui puoi imparare come farlo.