Questo bourbon verrà lanciato nello spazio e vi rimarrà per un anno.

Abbiamo già sentito parlare di bourbon servito a bordo di navi o vagoni ferroviari o martellante di metalli pesanti. Ma una distilleria porta le cose a un nuovo livello mettendo in orbita i distillati per invecchiare lì nello spazio per un anno. Si tratta di galassia misticache viene distillato presso Mystic Farm & Distillery a Durham, NC, da una miscela di 55% di mais e 45% di grano (il grano viene coltivato appositamente per la distilleria di Hillsboro, NC).

JEFFERSON’S BOURBON lancia un nuovo whisky da viaggio, invecchiato in container

Il bourbon attualmente invecchia in nuove botti di rovere da 53 galloni che sono fortificate con collari in titanio prima di essere inviato nello spazio per assicurarsi che sopravviva al viaggio.

Parliamo con lui Il fondatore di Mystic Farm Jonathan BlitzHa detto che anche i deflettori saranno posizionati all’interno dei barili per una maggiore stabilità.

“Se i barili danzassero durante il rientro”, ha detto, “il veicolo spaziale in alcune simulazioni si capovolgerebbe davvero. Questo è molto, molto brutto e rimarrebbe in orbita per un anno intero. Alla fine, il modulo di servizio si separerebbe e brucerebbe rientro, mentre l’orbiter, si spera, affonderebbe nell’oceano. “Essere a bordo è un buon whisky.”

Forse ti starai chiedendo se il Mystic Galactic bourbon può essere invecchiato nello spazio, perché secondo TTB deve essere “prodotto negli Stati Uniti”.

La maggior parte delle persone interpreta questo per includere la maturazione, ma forse il linguaggio è abbastanza vago da consentire l’invecchiamento tropicale. “È bourbon una volta che è stato conservato in un nuovo contenitore di quercia carbonizzata”, ha detto Blitz.

“Quindi il prodotto che sta uscendo ora è il bourbon.” Ha richiesto un COLA (Certificato di approvazione / esenzione dell’etichetta), ma l’ha ritirato perché TTB aveva un problema con il fatto che il whisky veniva rilasciato temporaneamente dai barili e sarebbe stato considerato “distillato speciale” invece del bourbon.

“Alla fine della giornata, l’etichetta dirà ‘Bourbon whisky.’ Potrebbe dire ‘Tropical-Aged Bourbon Whisky’, potrebbe dire ‘Bourbon whisky messo in un barile tropicale di un anno’, ma il prodotto di base è il whisky Bourbon.

Questo è il chi, cosa, quando e come della misteriosa galassia, ma perché? “La cosa principale è che è assolutamente flessibile avere qualcosa di così raro ed eccezionale con quel tipo di pedigree”, ha detto Blitz.

“Hai questo dietro il tuo bancone, sei il custode di un’esperienza che solo poche migliaia di persone su questo pianeta hanno: l’esperienza Mystic Galactic. In secondo luogo, vogliamo essere i primi a farlo… E in terzo luogo, voglio sapere che sapore ha come faccio io.

Ci saranno barili di controllo dello stesso vecchio lotto contemporaneamente sulla Terra per confrontare il bourbon spaziale con quello che viene chiamato, ovviamente, controllo a terra.

galassia mistica Avrà anche un NFT

Se sospetti che qui sia coinvolto un NFT, avresti ragione. Entro la fine di questo progetto saranno disponibili circa 1.000 bottiglie e l’azienda afferma che utilizzare gli NFT è davvero l’unico modo per tenerne traccia e assicurarsi che finiscano nelle mani giuste.

Quindi, se sei pronto a sborsare $ 75.000, puoi andare sul loro sito web per iscriverti (e i rimborsi sono prontamente disponibili se letteralmente tutto va in fumo). Nessuno potrà assaggiare questo bourbon per almeno quattro anni, quindi resta da vedere se vale il prezzo.

Una nota precedentemente pubblicata da JONÁS FLICKER in Robb’s Report Stati Uniti d’America