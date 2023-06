L’Acquario di Saragozza prevede di espandersi e creare spazio per la lince

Lui Acquario di Saragozza È opera dell’architetto Alvaro Blanchuillo spine L’unico edificio degli edifici espositivi che ha funzionato ininterrottamente dall’esposizione 15 anni fa ormai. Oltre un milione di persone sono passate da queste strutture negli anni e una volta che si sono affermate come una delle offerte turistiche della città, vogliono crescere. All’orizzonte c’è un progetto di ampliamento del recinto che significa ricavare delle aree all’aperto dove vivono linci, lontre e uccelli limicoli.

L’attuazione di questa espansione dipenderà dall’arrivo di fondi europei e governo aragonese. Questo non è stato ancora possibile, ma al momento il progetto è già in fase di progettazione. Comprenderà un’area che fungerà da centro di traduzione per la fauna di Galachos del Ebrocon uccelli caratteristici di questi habitat, un altro spazio per lontrei cui abitanti iniziano a sedersi, e Lincevisto che i programmi per reinsediare e allevare questo tipo di gatto sono riusciti ad aumentarne il numero del 350%.

Così, da Saragozza verrà dato un ulteriore impulso al recupero di questo animale, poiché l’obiettivo dell’Acquario di Saragozza è quello di fungere da centro di ricerca, divulgazione e sensibilizzazione sulla cura di questa specie.

Arapaimas con un grande potenziale nell’acquario di Saragozza

Ma questo è il futuro. Il presente è attraversato dalle 120.000 persone che ogni anno visitano queste strutture, di cui 15.000 sono scolari. “Ciò che ci fa più piacere ora è che gli abitanti di Saragozza hanno già il loro acquario. Facciamo circa 1.500 sondaggi ogni anno sui nostri visitatori e ci dicono che quando lo zio viene da Malaga o il cugino da Madrid, li portano a Pilar , a Tobo e qui “, ha detto. Spiega il direttore tecnico del locale, Saverio González. Quello di Saragozza è il più grande acquario fluviale del paese Europa. Comprende 350 specie e 6.000 esemplari di diversi animali.

L’acquario è di proprietà pubblica ma gestito da privati ​​e Gonzalez ricorda che è finanziato interamente dai biglietti che vendono. Ma non è stato sempre facile. Nei primi anni ne ricevevano 40.000 l’anno, quindi i conti non venivano divulgati. Le cose sono migliorate con il passare dei decenni, ma nel 2020, con la pandemia, ha chiuso al pubblico. Il reddito è rimasto a zero.

Pesce gatto su un aereo

Poi è arrivata la crisi energetica. La bolletta energetica è passata da 120.000 euro l’anno a 400.000. Riesci a immaginare. Sono stati momenti difficili in cui abbiamo visto la nostra vitalità in pericolo”, afferma Gonzalez.

L’acquario ha anche una fondazione senza scopo di lucro che si occupa di progetti educativi e di reintroduzione di alcune specie, come la testuggine palustre europea e il rospo dei Pirenei, iniziative che affianca governo aragonese e il Comune di Saragozza.

In tutti questi anni, l’acquario ha vinto innumerevoli premi. Nel 2023 sono riconosciuti come la migliore esperienza turistica in Aragona e ogni anno ricevono studenti ed esperti provenienti da università di tutto il mondo per la formazione nelle loro strutture. E per curiosità: sono stati il ​​primo acquario in Spagna a inviare un grosso esemplare in aereo fuori dal paese. Era un pesce gatto di 260 centimetri di diametro che è stato trasportato negli Stati Uniti nel 2018.

Ora hanno in programma di lanciare una master class con Università Europea di Madrid in Gestione Integrata, Cura e Medicina Veterinaria in Acquari e Zoo nel 21° Secolo.

“Penso che ci siano fondamentalmente due ragioni per cui l’acquario sta andando così bene. Uno è il team umano e l’altro è la famiglia Morty che ha investito i propri soldi nella realizzazione di questo progetto”, Gonzalez Trench.