Le attività presso Villa Obrera Space si sono concluse con successo

Lo spazio di Villa Obrera ha assistito alla conclusione della sessione estiva ricca di attività arricchenti e progetti comunitari innovativi. Secondo le parole Fernando SerranoQuesto periodo, sotto la direzione del centro, è stato caratterizzato da una vasta gamma di workshop ed eventi che hanno lasciato un impatto positivo sulla società.

Tra gli eventi più importanti ci sono stati i vari workshop che si sono conclusi, che spaziavano dalle attività artistiche ai programmi di sostegno sociale. Ciò include la concorrenza “Dicembre da ricordare”Che ha promosso la creatività assemblando alberi di Natale con materiali riciclati. Inoltre, workshop come “prima infanzia”Disegno e pittura, canto e folclore, teatro ed espressione fisica, giardinaggio biologico, riparazione computer, sostegno scolastico e oggetti di valore “spazio di ascolto” L'inclusione degli adolescenti con consumi problematici, tra le altre cose, ha lasciato un segno positivo nei partecipanti.

Alcuni di questi workshop proseguiranno e nuove attività verranno aggiunte a partire dalla prossima settimana. Progetti come Kokedama, il laboratorio di compostaggio e riciclo, cercano non solo di migliorare le competenze pratiche, ma anche di generare risorse economiche per…nelle loro case e contribuiscono ad alleviare l’attuale situazione sociale ed economica del Paese.

La conclusione del corso non è stata solo una celebrazione dei risultati raggiunti, ma anche un'opportunità per restituire qualcosa ai partecipanti. Durante la dimostrazione del laboratorio di canto e teatro sono stati distribuiti vasi realizzati con materiali riciclati e mini orti, dando la possibilità agli ospiti e ai residenti di Villa Obrera di coltivare diversi ortaggi nelle proprie case.

Oltre ai laboratori, lo spazio di Villa Obrera è diventato punto di incontro per iniziative congiunte con diverse amministrazioni comunali, dalla regolamentazione del settore alla salute mentale e disabilità per fornire un supporto completo ai residenti. È stata evidenziata anche la collaborazione con la Direzione Sport per il suo potenziamento “Cortile sano” I biglietti vengono consegnati ai pensionati in coordinamento con la segreteria del governo.

La conclusione della sessione estiva 2023-2024 è stata un vero successo, con più di 50 bambini e circa 47 adulti che hanno partecipato alle attività proposte. Questo risultato è una testimonianza dell'impegno e della collaborazione della comunità e di coloro che lavorano per rendere Espacio Villa Obrera un luogo di crescita, apprendimento e solidarietà.