La Sierra Nevada abbaglia dallo spazio al culmine della Settimana Santa

Le splendide immagini catturate dal programma Copernicus dell'Unione Europea rivelano la grandiosità della Sierra Nevada, giusto in tempo per la stagione sciistica di Pasqua.

Il satellite Sentinel-2 ha fornito una vista unica del Monte Granada il 13 marzo, mostrando un accattivante panorama innevato dallo spazio.

Dopo una recente nevicata, la Sierra Nevada è un paese delle meraviglie invernale, con le sue cime ricoperte di bianco e le sue piste pronte.

La foto non solo mette in risalto la bellezza naturale della Sierra Nevada, ma permette anche di individuare facilmente i comuni vicini come Alpujarra, Guadix e la capitale Granada, insieme alla sua area metropolitana.

Quest'anno la Sierra Nevada ha raggiunto l'alta stagione e la chiusura è prevista per la fine di aprile.

Con circa 100 chilometri di piste da sci aperte questo fine settimana, la montagna offre condizioni eccezionali per gli appassionati di sport invernali.

Il programma Copernicus, precedentemente noto come Global Monitoring Environment and Security (GMES), ha svolto un ruolo cruciale nel fornire immagini dettagliate della Terra dallo spazio.

Il satellite Sentinel-2, in particolare, è stato determinante nel catturare l'evoluzione della regione della Sierra Nevada e del suo ambiente, fornendo preziose informazioni sulle condizioni della neve e del ghiaccio nella regione.

