L'hacker dietro il torneo “Apex Legends” voleva solo che gli sviluppatori risolvessero la vulnerabilità

Immagina di partecipare a un torneo di eSport e di ricevere all'improvviso un messaggio che informa che sei stato violato. Questo è esattamente quello che è successo in un incidente Serie mondiali di Apex Legends“Uno dei partecipanti è rimasto coinvolto nel mezzo del gioco con dei criminali informatici, causando l'interruzione dell'evento.”Perché è a rischio l’integrità competitiva della filiera“.

Questa interruzione delle partite Banner Ciò ha costretto gli organizzatori dell'evento a interrompere il torneo poiché era il vincitore Non prenderà né più né meno di cinque milioni di dollari. Ma tutto questo è crollato dopo che sono apparsi messaggi nella chat del gioco, inclusi messaggi come:Apex Hacking Global Series, prodotto da Destroyer2009 e R4andom“.

D’altronde l’imputato si è assunto la responsabilità di quanto accaduto, nelle sue dichiarazioni al riguardo, e ha confermato che “Lo ha fatto solo per divertimento“, al fine di forzare gli sviluppatori Battaglia reale Per correggere alcune vulnerabilità di sicurezza che il criminale informatico ha sfruttato per irrompere nell'evento.

Ciò ha suscitato incertezza tra i fan di Apex Legends, al punto che alcuni sostengono che…Non è sicuro inserire l'indirizzo“Temono non solo per la sicurezza dei loro conti, ma anche per quella dei loro computer perché sono vulnerabili ai criminali informatici. Lo avete annunciato voi.Pubblica su Redditdove l'utente yuruyenbase Ha espresso dubbi sull'ingresso Battaglia reale o no.

D'altro canto, il presunto hacker dell'evento, Destroyer2009, sostiene di non aver fornito l'informazione a Respawn Entertainment perché… L'azienda non offre un sistema di bonus Per coloro che hanno segnalato di aver trovato vulnerabilità nei loro giochi. Pertanto, si è rifiutato di dire come è entrato nell'evento.

Vale la pena notare che Respawn Su questo sono già stati presi provvedimenti Lo conferma”Il primo di una serie di aggiornamenti è stato implementato per proteggere la comunità“, secondo un permesso Pubblicato in X.