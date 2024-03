Technogym abbraccia l'intelligenza artificiale per innovare nella salute e nel benessere

Technogym si impegna nell'intelligenza artificiale per continuare a innovare nel mercato del fitness. L'azienda italiana specializzata in attrezzature sportive ha presentato le sue offerte Novità e tendenze per il 2024 in Technogym Innovation ForecastChe si è tenuto presso la sede del Comitato Olimpico spagnolo.

Tra i trend più rilevanti in questo settore Spicca l’intelligenza artificiale. Seguono fattori come l’iperpersonalizzazione, la longevità sana, la sostenibilità e la missione sociale.

Tra i prodotti presentati dall'azienda italiana ci sono: La novità principale è l'esame Technogym. È una stazione di valutazione che raccoglie informazioni dall'utente e progetta un protocollo di allenamento personalizzato in base ai suoi parametri fisici e funzionali. Inoltre, è la porta di accesso all'ecosistema Technogym, la piattaforma aperta che integra tutte le funzionalità del mondo Technogym.

Attraverso questo processo di analisi, la scansione Technogym misura la composizione corporea, la forza, l'equilibrio, la mobilità e le capacità cognitive dell'utente. Attraverso i risultati estratti, la piattaforma calcola l’età del benessere, ovvero Età, che riflette le condizioni fisiche e funzionali dell'utente.

Con Technogym Checkup l'azienda focalizza la propria attenzione sul mercato della salute e del benessere. Soprattutto in un momento in cui è più probabile che la popolazione investa nella salute e nello sport. Allo stesso modo, questo strumento copre un elemento Viaggio del cliente Quali sono stati i più sfruttati, come i consigli ai clienti. Dopo aver elaborato questi dati tramite Technogym Coach, il cliente dispone di un programma che fornisce un monitoraggio personale, attraverso il quale può progredire, adattarsi ai suoi obiettivi e svilupparsi nel tempo.

Il prodotto dispone di una versione completa che analizza la composizione fisica e cognitiva e di un'altra versione che non tiene conto della composizione corporea. Attraverso questo servizio potrai conoscere te stesso, diventare motivato e impegnato. Inoltre, ha l'attivazione istantanea e ti permette di posizionarlo Nelle mani di personale qualificato, uno strumento suggerisce il tipo di formazione che l'utente dovrebbe seguire.

Altra novità è Technogym Visio, un touchscreen da 32 pollici che funge da guida. Attraverso di esso, gli utenti di palestre, hotel ed edifici residenziali possono accedere a un'ampia libreria di lezioni, routine o esercizi guidati che si adattano alle attrezzature disponibili e ai loro obiettivi ed esigenze specifici. Questo strumento consente Guidare i nuovi utenti, oltre a facilitare il lavoro dei personal trainer. Sono infatti gli stessi trainer a caricare le proprie sessioni sulla piattaforma con licenza professionale.

Migliorare l’esperienza attraverso l’ecosistema digitale

Investire nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione è essenziale nel settore del fitness. A maggior ragione in un contesto in cui i costi fissi continueranno ad aumentare per tutte le catene di palestre. Per questo motivo Technogym ha promosso un ecosistema digitale attraverso il quale vengono potenziati i punti di accesso fisici per migliorare l'esperienza dell'utente e che si caratterizza per l'apertura e la coesistenza con altri dispositivi o strumenti. Pertanto, se fornisci Viaggio del cliente Più alto è il valore, più alto è il prezzo.