C’è un caso: Digitas Chicago, Samsung e una piattaforma che unisce musica e tecnologia per connettersi con la Gen Z

sfida

Crea un forte legame con la Generazione Z ed evidenzia la caratteristica distintiva del prodotto: la telecamera notturna avanzata e rivoluzionaria.

Dato l’amore della Gen Z per l’espressione creativa, la tecnologia e la connettività costante, dopo il lancio, abbiamo cercato di creare una pietra miliare nella mente dei consumatori, incoraggiando il loro coinvolgimento e impegno attraverso un’esperienza di alto valore attorno alla caratteristica principale del telefono.

Idea creativa

Per connettersi veramente con la Gen Z, era essenziale capire che sono veri creatori di contenuti. Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per esprimersi e comunicare. La tecnologia non è solo una cosa tecnica, fa parte della tua identità e creatività. Attraverso musica, foto e video, cercano costantemente di mostrare la propria identità. È qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale. Attraverso di esso, possono creare contenuti unici e coinvolgenti che riflettono il loro stile creativo.

Quindi, non si tratta solo di ottenere la migliore fotocamera notturna, ma di dare loro uno strumento per la creatività. In questo modo, la macchina fotografica notturna è diventata una piattaforma per l’espressione personale e la creazione di opere d’arte personali.

strategia

In questo contesto, la musica è emersa come ponte e la tecnologia come linguaggio. Per rendere significativo il lancio del nuovo Galaxy S23 e della sua straordinaria fotocamera notturna per la Generazione Z, musica, fotografia e intelligenza artificiale sono state combinate per creare un’esperienza digitale diversa da qualsiasi altra al mondo.

È stata creata una piattaforma web dove i giovani possono caricare le loro foto notturne e trasformarle in musica. L’intelligenza artificiale di Google (partner tecnologico dell’agenzia) è stata utilizzata per rilevare più di 20.000 dati contenuti in ciascuna immagine. È stato sviluppato un algoritmo personalizzato che determina quale stile musicale si adatta meglio a ciascuna immagine.

Inoltre, la chiamata è andata oltre. Ogni foto che ha partecipato a questo esperimento farà parte della prima canzone creata dall’intelligenza artificiale sulla base delle fotografie. Augusto Schuster, un artista cileno noto per aver incorporato nuove tecnologie nella sua musica, ha utilizzato tutti i dati generati dalle sue tracce musicali e dalle sue immagini per creare una canzone epica basata su un algoritmo di intelligenza artificiale.

risultati

Questa iniziativa ha suscitato grande interesse da parte del pubblico ed ha ottenuto una notevole partecipazione: sono state caricate più di 20.000 immagini. Creare la prima canzone basata su fotografie e intelligenza artificiale è stato un enorme risultato. Samsung è riuscita a stabilire un vero legame con la Generazione Z, chiaramente interessata a questa esperienza unica.