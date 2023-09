Keraben Grupo parteciperà alla Fiera Habitat di Valencia con il suo spazio espositivo “The Square”

Castello. Keraben Grupo sarà presente alla Feria Hábitat 2023, che si terrà nella Valle della Feria dal 19 al 22 settembre, nell’ambito del suo impegno di essere presente nei forum e negli eventi più rappresentativi del settore.

Dalla sua riattivazione nel 2017, Feria Habitat è cresciuta ad un tasso annuo del 30%. Non è un caso che nel 2022 48.000 professionisti abbiano visitato la fiera, dove più di 600 espositori hanno presentato le loro novità. “Habitat si è dimostrato lo standard indiscusso per il design di qualità nella creazione di spazi. Poiché non potrebbe essere altrimenti, Keraben Grupo sarà presente per offrire supporto e servire come fonte di ispirazione per progetti che cercano di raggiungere emozioni attraverso collezioni focalizzate sull’essere un riflesso del cliente finale., Lui spiega Miguel Angel BengocheaResponsabile servizi contrattuali.

Piazza

The Square ricrea un’area residenziale con una piazza centrale, dove i tre brand sono rappresentati da tre case diverse, tenendo conto del valore dell’eleganza Keraben, dello stile Metropol e della creatività Ibero. “Queste case riflettono gli spazi ideali per i nostri clienti, che possono vedere “sul posto” come Keraben Grupo può dare vita agli spazi dei loro sogni”, Maria GuardinoResponsabile delle comunicazioni.

Partendo dal concept creativo “Reflection of You”, Keraben Grupo trasforma questo showroom in uno spazio di design dove i visitatori possono non solo scoprire le ultime innovazioni in ceramica e le tendenze del settore, ma anche immergersi in un’esperienza sensoriale indimenticabile. Un’esperienza in cui vedono la loro vera essenza riflessa in spazi che fungono da specchio dei loro sentimenti.

Ponendosi l’obiettivo di trasmettere quel fascino derivante dal provare qualcosa che non è mai stato provato prima, lo showroom Keraben Grupo nella Valle di Feria è il luogo ideale per professionisti e privati ​​che visitano Feria Hábitat 2023 per trovare ispirazione per i loro prossimi progetti.