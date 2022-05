Cosa aspettarsi e cosa pretendere da questo nuovo braccialetto intelligente

Xiaomi Mi Band 7 È già in produzioneSecondo indiscrezioni, nel giro di poche settimane verrà presentato il nuovo braccialetto smart più popolare del brand. Ora, dopo Xiaomi MiBand 6… Cosa ci aspettiamo dalla nuova Xiaomi Mi Band 7?

era la parola rivoluzione. Abbiamo diverse generazioni in cui il bracciale è praticamente lo stesso del modello precedente. È vero che nel display sono state inserite delle migliorie ed è sempre più compatibile con attività più sportive.

Tuttavia, ci sono sezioni come, ad esempio, Autonomia ridotta rispetto ai modelli precedenti. Va inoltre tenuto conto del fatto che non è possibile ottenere uno schermo più grande con la stessa batteria delle generazioni precedenti, poiché in realtà è molto difficile ospitare una corrente maggiore.

Più schermo e personalizzazione

Le voci lo indicano lui è La mia banda 7 Porterà un design a forma di pillola, Come il marchio ci è abituato, ma questa volta con un design a schermo intero, così abbiamo conquistato La superficie è più ampia e fornisce molte più informazioni.

Un altro miglioramento che possiamo aspettarci da Xiaomi Mi Band 7 è Maggiore personalizzazione di campi e scorciatoie Va oltre gli strumenti che troviamo quando ci spostiamo da un sito all’altro.

Pagamenti e altri servizi

La connettività è un altro reparto in cui sembra funzionare anche Xiaomi. Personalmente, non vedo l’ora di effettuare pagamenti con Mi Band. Sebbene Ottenere alleanze con le banche e quindi sviluppare il proprio sistema di pagamento è molto complicatoLa verità è che sarebbe fantastico se fosse fatto Xiaomi Pay Possiamo godere di questo tipo di servizio al polso.

Sarebbe anche bello Hai alcune app di terze parti come Spotify E la possibilità di collegare le cuffie wireless direttamente al braccialetto, così puoi contare su una maggiore indipendenza dallo smartphone. In un mondo idilliaco, abbiamo bisogno anche di accessori che ci diano maggiore autonomia o addirittura di una fotocamera, anche se questa opzione sarebbe più orientata all’utente. Xiaomi Mi Watch.

Il GPS è fondamentale anche per le attività all’aperto. È vero che la Xiaomi Mi Band non è un prodotto 100% sportivo, ma è comunque uno di quegli elementi che contribuiscono molto.

finalmente, L’indipendenza è uno dei punti che vorremmo migliorare, anche se abbiamo commentato in precedenza, corrisponde a una sfida molto grande a causa di problemi di spazio. E tu, cosa vorresti vedere incluso nella Xiaomi Mi Band 7?