LG presenta la prima TV trasparente e wireless al mondo

LG sta ridefinendo il design dello schermo con il suo nuovo prodotto presentato al CES 2024 la scorsa settimana. Si chiama LG SIGNATURE OLED T e combina un display OLED 4K trasparente con la tecnologia di trasmissione video e audio wireless di LG.

L'OLED T è alimentato dal nuovo processore AI α (Alpha) 11. Il display OLED trasparente di LG ha vinto cinque premi per l'innovazione al CES 2024, incluso quello per la migliore innovazione.

Il televisore “libera gli utenti dallo schermo nero dominante che compete con l'arredamento della loro casa. Pur mantenendo la dimensione dello schermo da 77 pollici, l'OLED T e il suo innovativo display trasparente si fondono perfettamente con l'ambiente circostante.” Lo dice LG Da spento è praticamente invisibilequindi si fonde con l'ambiente e libera gli utenti (e i loro partner) dall'annoso problema di cosa fare con il “grande schermo nero” e dovrebbe anche aiutare “lo spazio personale ad apparire più grande, fornendo una sensazione di apertura”.

Per ottenere le massime prestazioni, premi un pulsante per aumentare il contrasto dello schermo. In questo modo, “gli utenti possono passare immediatamente per sfruttare appieno la qualità delle immagini migliorata di LG OLED grazie al nuovo processore AI α (Alpha) 11 con prestazioni AI quattro volte superiori.” Il processore migliora le prestazioni grafiche del 70% con una velocità di elaborazione più veloce del 30% rispetto al suo predecessore. OLED.

“Il fatto che LG SIGNATURE OLED T offra esperienze visive completamente nuove oltre alla qualità delle immagini e alle prestazioni della pluripremiata tecnologia OLED è un’incredibile impresa di innovazione orientata al consumatore”, ha affermato Park Hyung-si, Presidente di LG Home Entertainment Company. “La tecnologia OLED trasparente di LG offre ai clienti una maggiore libertà di progettare i propri spazi abitativi, ridefinendo completamente ciò che è possibile e aprendo la strada a un futuro entusiasmante per l’industria televisiva.”

Si dice che la TV stia per arrivare sul mercato, ma prima di illuderti, il pieghevole OLED R, in confronto, costa $ 100.000, quindi al momento non è un prodotto per le masse.