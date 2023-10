Né a 30 FPS né a 60 FPS, Counter-Strike 2 raggiunge i 1300 FPS con il nuovo processore Intel

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’arrivo dei nuovi processori Intel di quattordicesima generazione, arrivati ​​di regola con Frequenze molto elevate come Intel Core i9-14900 KF in grado di raggiungere 6GHz Senza la necessità di overclock.

Tuttavia, come previsto dopo il lancio di queste CPU,… Amanti dell’overclock (che aumenta la frequenza di clock dei componenti del PC oltre ciò che i loro creatori offrono come standard, aumentandone le prestazioni, la pressione e la temperatura) ha già iniziato a condurre vari esperimenti per vedere fino a che punto può arrivare il nuovo processore. Intel Corporation Pochi giorni fa ho battuto il record mondiale di overclock del processore arrivare a 9,04GHz.

Ora lo stesso processore Intel ha raggiunto un nuovo record, ma questa volta per la performance in Contrattacco 2raggiungendo i 1.300 fps durante una prova all’IEM Sydney, il primo grande torneo di eSport di Valve per lo sparatutto.

Prestazioni da sogno anche se nessun monitor riesce a trarne vantaggio

Gli autori di questo esperimento erano Squadra australiana di overclocking estremo Che ha tenuto una mostra all’IEM Sydney per farci vedere di cosa è capace il processore Intel, portandolo oltre la performance delle azioni.

Per condurre l’esperimento, il team ha utilizzato un terapista Intel Core i9-14900 KF accanto alla scheda madre Gigabyte Aorus Z7790 Tachyon. Per quanto riguarda grafica e RAM non sono stati dettagliati, ma è probabile che si tratti di GeForce RTX 4090, mentre la memoria che conosciamo è DDR5 con frequenza di 5200 MHz.

Grazie a questi componenti, alla massima velocità operativa e all’azoto liquido per mantenerlo fresco e non bruciare durante il processo, il team è riuscito a Il processore ha raggiunto gli 8 GHz Esitò un attimo Counter-Strike 2 ha funzionato tra 900 fps e 1.300 fpsuna vera follia, anche se al momento non esistono monitor tecnologicamente più avanzati Attualmente è limitato a 540 Hz.