Google sta aggiungendo un passaggio di conferma nell’app SOS emergenze per evitare chiamate accidentali

Madrid, 23 ottobre (Portaltic/PE) –

Google Lo ha aggiornato Applicazione SOS in situazioni di emergenza A Evita chiamate accidentali ai servizi di emergenza, Aggiungi un passaggio di conferma Per impostazione predefinita si utilizza un pulsante che deve essere premuto per alcuni secondi per poter effettuare la chiamata senza errori.

Google SOS Emergency è un’app che ha debuttato sui telefoni Pixel con Android 12 che emette una chiamata di emergenza automatica quando… Premere cinque volte O più Pulsante di accensione del telefonoCome spiega Google sul suo sito Pagina di supporto.

Come annunciato lo scorso giugno, secondo Forze di polizia del Regno Unito e Associazione europea dei numeri di emergenza (INA), domanda Il servizio SOS Emergenze ha iniziato a registrare centinaia di chiamate automatizzate o silenziose Generato automaticamente e non correlato ad alcun evento di emergenza.

In questo contesto, Google lo ha confermato I produttori di dispositivi mobili offriranno aggiornamenti che risolvono il problema “presto”. Allo stesso modo, ha anche osservato che gli utenti che stanno ancora affrontando questo problema con SOS Emergenze dovrebbero disattivarlo fino al suo lancio.

In realtà, questa funzionalità non riguarda esclusivamente i telefoni prodotti da Google, ma è piuttosto limitata Produttori di apparecchiature originali (OEM), Implementano anche SOS Emergency nelle loro stazioniquindi si sono registrati anche fallimenti di questo tipo.

Ora per Riduci le chiamate accidentali con SOS emergenzePer impostazione predefinita, Google ha aggiunto a Ulteriore passaggio di conferma Per contattare i servizi di emergenza, cosa che gli utenti dovranno fare Tieni premuto lo schermo per alcuni secondi per avviare la chiamata.

Ciò è stato confermato da Al L’analista Mishal Rahmanattraverso A Pubblicare su X (ex Twitter), Ha sottolineato che Google aveva già lanciato a fine giugno un aggiornamento della sua applicazione di sicurezza personale aggiungendo questa opzione, e ora ha È implementato per impostazione predefinita per gli utenti che utilizzano SOS emergenze Sui terminali Google e sugli OEM.

Per tutto questo dopo aver premuto Premere cinque volte il pulsante di accensioneUN Il pulsante che l’utente deve premere per tre secondi Per effettuare una chiamata di emergenza.

Tuttavia, sebbene questo nuovo passaggio di conferma sia stato implementato per impostazione predefinita, puoi farlo Configurare tramite le impostazioni di emergenza SOS. Allo stesso modo, puoi anche specificare che la chiamata venga effettuata automaticamente dopo aver premuto cinque volte il pulsante di accensione, proprio come avveniva prima dell’aggiornamento.

Inoltre, questo aggiornamento è stato solo aggiornato È stato introdotto sui telefoni cellulari utilizzando l’app Google Personal Security. In questo contesto, Questa opzione non sarà disponibile sugli smartphone che utilizzano le proprie app di sicurezzaCome nel caso di Samsung, OPPO o ASUS.