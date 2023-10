Il potente Nubia Z50S sbarca a sorpresa in Cina

Quasi senza preavviso, Nubia presenta in Cina il suo nuovo modello conveniente, un “flagship killer” chiamato Nubia Z05S che costa… meno di 300 euro!

L’intero aspetto del Nubia Z50S è dominato dal pannello frontale curvo.

Certo, quando pensiamo ai telefoni cellulari di fascia alta, quasi nessuno li possiede Nubia Tra le aziende selezionate, nonostante il fatto che il produttore cinese A spin off Di ZTE nel suo catalogo ci sono cellulari interessanti come il Nubia Z50S Pro Disponibile in Spagna Con un’atmosfera di fotografia superiore e Prezzo incredibile 599 euro Nella sua configurazione 12 GB/256 GB.

Con un concetto leggermente più ristretto che ti renderebbe Più attraente in termini di prezzo e prestazioninella sua terra natale si è presentato del tutto inconsapevole al nuovo Nubia Z50S Quegli amici Gizmo Cina Insegnaci, sono già stati convertiti di diritto in UN L’assassino principale Manuale Le vendite inizieranno oggi, 23 ottobre 2023.

Il suo prezzo in Cina è di 2199 yuan, ovvero circa 305 dollari 289 euro al cambio attuale Tra le valute, fare sempre affidamento su 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione Che sarà disponibile in nero e Alta qualità in termini di materiali.

In Cina, Nubia propone, a sorpresa, una versione 100% “flagship killer” del top della categoria: Snapdragon 8 Gen2, display FHD+ a 144Hz, 12GB LPDDR5X e 256GB UFS 4.0 a soli 290 euro.

A questo prezzo non so cosa ti aspetteresti da uno smartphone, ma qui le curve e le sorprese sono tante perché Nubia parte da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazione Per la propria piattaforma hardware, completa di memorie della tecnologia più recente LPDDR5X e UFS 4.0per scegliere tra 256 e 512 GB.

Lo schermo su cui si concentrerà l’intera esperienza dell’utente è 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) e presenta una frequenza di aggiornamento variabile Fino a 144 Hz e massima luminosità 1000 nit In condizioni di “picco” in modo che la visione sia sempre chiara e nitida.

La fotocamera principale ha un sensore Sony IMX787, 64MP E l’obiettivo Largo 35 mm, e accompagnato da Fotocamera secondaria con obiettivo due in uno (Macro + Ultragrandangolo)Un sensore spettrale multicanale da 50 megapixel promette di migliorare i risultati fotografici. Di fronte ce n’è un altro Fotocamera da 16 megapixel per Foto personali E videoconferenze con riconoscimento facciale.

La connessione è completata fino al 5Gcon Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3E posizionamento tramite aGPS e altri sistemi, nonché NFC per il pagamento mobile. Fai attenzione perché c’è un connettore USB C E i caduti Jack audio da 3,5 mm Cosa che in molti apprezzano ancora, oltre al lettore di impronte digitali e al consueto motore di feedback aptico.

E tutto questo con sufficiente energia grazie ad A Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo fino a 80 WSi tratta di una tecnologia che permette di caricare completamente il dispositivo dallo 0 al 100% in soli 30 minuti.