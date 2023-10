La NASA invia un messaggio alla F1 dallo spazio

La Formula 1 è una delle categorie sportive di maggior successo al mondo, ma è anche un laboratorio di sperimentazione delle tecnologie più avanzate, proprio come accade con le vetture di Formula 1. Stazione Spaziale Internazionale E tutte quelle organizzazioni che lavorano lì.

Uno di essi è una pentola, uno dei cui centri si trova vicino al luogo in cui si svolge la massima categoria degli sport motoristici, il Gran Premio degli Stati Uniti. Pertanto, prima della disputa sull’incontro americano, L’ente governativo ha voluto mandare un messaggio al campionato, piloti e team compresi.

La Formula 1 negli Stati Uniti, una storia unica:



In un post condiviso dalla stessa Formula 1, puoi vedere Uno degli astronauti che lavorano lì dedica alcune parole allo stato di gravità zero: “Saluti dalla Stazione Spaziale Internazionale e benvenuti ad Austin. Da qui, 250 miglia [unos 400 kilómetros] Sopra di voi nello spazio, vogliamo mandarvi i nostri migliori auguri, tutti i piloti di Formula 1 sono impressionanti, e volevamo anche rendere omaggio ai team che eseguono i calcoli e tutte le parti tecniche”.

La campionessa della registrazione, che dopo aver concluso il suo messaggio, ha salutato la telecamera ed è salita: “Siete dei campioni. La vostra corsa per noi sarà come tornare sulla Terra, quindi vi raggiungeremo al traguardo”. Approfittando della mancanza di gravità per rallegrare tutti con una capriola.

Questa potrebbe essere la prima volta che la Formula 1 coincide con temi speciali, ma prima c’era già stato un tema molto strano. L’anno scorso, alcuni creatori hanno deciso di inviare una mini replica di McLaren MCL35M Lando Norris e Daniel Ricciardo sono andati nello spazio a bordo di una mongolfiera gigante, ed è stata un’esperienza molto interessante e divertente.

Quando la Formula 1 raggiunse lo spazio:



