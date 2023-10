Tutorial sull’intelligenza artificiale per scrivere le tue email

IL intelligenza artificiale Sono esploso in molti aspetti della vita con vigore. Il suo sviluppo ha permesso di creare situazioni con poche parole, creare un’immagine lontana dalla realtà o addirittura conversare con lui per parlare di argomenti diversi. C’è infatti chi ha un rapporto virtuale con uno strumento di intelligenza artificiale e utilizza applicazioni a pagamento per questo scopo.

Qualunque sia il caso, gli usi più comuni dell’intelligenza artificiale sono la ricerca e la scrittura di documenti. Ora aiuta anche quando si scrivono e-mail, rendendo più semplice per le persone che sono molto impegnate o vogliono risparmiare tempo preparare un’e-mail e inviarla a un altro destinatario.

gmail È il gestore di posta elettronica più popolare al mondo e Google ha implementato l’intelligenza artificiale in tutti i suoi strumenti già da tempo. In questo modo, gli utenti con un account di posta Gmail ora hanno la possibilità di far scrivere all’intelligenza artificiale le loro email, in modo che possa correggere il testo suggerito come meglio crede.

Come fare in modo che l’intelligenza artificiale scriva e-mail

Usare questo strumento per scrivere email è molto semplice, tutto quello che devi fare è dirgli l’oggetto della tua email e l’AI stessa scriverà tutto. La procedura per accedere e utilizzare questo strumento prevede i seguenti passaggi:

– Per accedere alla funzione di digitazione AI, devi far parte del programma Laboratori di spazio di lavoro Da Google, a cui puoi iscriverti questo link.

– Una volta attivata questa funzione, quando crei una nuova email, vedrai l’opzione «Aiutami a scrivere». Dovresti fare clic lì.

– Si apre una finestra di dialogo in cui è necessario dire: Cosa vuoi scrivere?e persino la capacità di usare un linguaggio colloquiale.

– Una volta fatto ciò, l’intelligenza artificiale di Google scriverà un’e-mail in cui lo afferma Puoi essere d’accordo o, se non sei convinto, puoi fare clic sul pulsante Riprova Per riformularlo in modo diverso.

– Puoi anche utilizzare questa funzione per rispondere a un’e-mail.