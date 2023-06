Agenti dalla Francia e dall’Italia pattugliano insieme alla polizia ad Alicante e Benidorm

Agenti della Polizia di Stato Spagna, Italia e Francia Pattugliano insieme ad Alicante e Benidorm nell’ambito del progetto “Stazioni di polizia europee”. È uno schema di scambio di polizia Rafforzare l’attenzione dei turisti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini stranieri. Questo processo di cooperazione, svolto negli anni precedenti con truppe tedesche e francesi, è stato avviato all’inizio di questo giugno, e un ufficiale di polizia francese e uno italiano, entrambi con molti anni di esperienza.

Lui Progetto “Stazioni di polizia europee” È iniziato nel 2008 con la Francia, ampliato con il Portogallo nel 2012, l’Italia nel 2014 e la Germania nel 2020, aggiungendo nuovi viaggi ogni anno grazie alla buona accoglienza in Spagna e all’estero. Quest’anno sarà il terzo nella provincia di Alicante.

L’obiettivo del progetto è familiarizzare gli agenti di polizia di altri paesi con il modo in cui la polizia nazionale opera in vari settori come le indagini penali attraverso la protezione civile e la polizia giudiziaria.

Secondo la questura provinciale, ci saranno operazioni di polizia Meglio fare il pattugliamento, ma anche con veicoli e per prevenire la criminalità sulle strade pubbliche nelle zone turistiche; Comunicare con i cittadini in generale e, in particolare, assisterli nell’interpretazione con i turisti del loro paese e, infine, assistere e supportare i reclami dei cittadini. Inoltre, la polizia straniera pattuglierà nelle loro uniformi di servizio.

D’altra parte, impareranno a conoscere il lavoro svolto dai gruppi Polizia Giudiziaria Lavorano nella provincia di Alicante.

Lo scambio è reciproco e agenti Polizia nazionale spagnola Saranno inoltre assegnati a sedi all’estero, dove svolgeranno lo stesso tipo di attività di Alicante.